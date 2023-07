Fotbalisté Svatoboru Hrádek, které převzal (staro)nový trenér Jiří Brabec, v neděli odehráli první ze čtyř naplánovaných přípravných utkání před startem nového ročníku krajské I. B třídy. Třetí tým loňské sezony béčkové skupiny odcestoval po týdnu letních galejí do Kolovče, kde změřil síly s domácím Slavojem, jenž vloni postoupil do I. A třídy.

Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek (modří), archivní snímek. | Foto: David Koranda

Výsledek? Koloveč na domácím hřišti vyhrála 3:2. O branky Svatoboru se postarali Jan Skála s Tomášem Linhartem. „Musím říct, že Koloveč má velice kvalitní tým, který podle mého názoru bude hrát špičku I. A třídy. My jsme do zápasu šli po třech náročných trénincích, ve kterých kluci dostali pořádně do těla, na střídání jsme navíc měli jen tři lidi. I když jsme prohráli, myslím si, že jsme podali sympatický výkon," sdělil Deníku trenér Hrádku Jiří Brabec.

V dalších zápasech hrají Hrádečtí se soupeři z jihu Čech. 29. července je čeká Blatná (I. A třída, o týden později Vacov (I. B třída) a generálku obstará souboj se Strunkovicemi, které vloni až do posledního kola bojovaly o postup do přeboru.

