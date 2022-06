Fotbalisté TJ Pfeifer Chanovice (na archivním snímku hráči v zelených dresech) získali na závěr sezony dva body nad Štěnovicemi.Zdroj: David Koranda

„Vedení jsme dokázali strhnout na naší stranu po krásné akci Michala Šabka, který našel Michala Polenu, a ten nekompromisní dělovkou k pravé tyči otevřel skóre zápasu. Zanedlouho se prosadil také Milan Šlehubr, který střelou z třiceti metrů nedal brankáři šanci,“ hodnotil fotbalista obraz hry v první půli.

Po pauze domácí borci mohli přidat i třetí branku, která by střet definitivně rozhodla, ale střídající Jan Merašický „face to face“ nad štěnovickým brankářem Vítem nevyzrál. „Když jsme si mysleli, že tři body zůstanou doma, přišly dva slepené rohy v závěru zápasu a soupeř srovnal na 2:2,“ litoval 27letý kapitán.

„V rozstřelu se ukázala zkušenost, kdy rozhodující penaltu proměnil třiapadesátiletý Láďa Skuhravý střelou do šibenice,“ doplnil Petřík k zápasu a závěrem se ještě omlouval. „Chtěli bychom se divákům omluvit za jarní část sezony, která neproběhla vůbec podle našich představ,“ dodal trpce.

Své si k zápasu řekli také v táboře Štěnovic. Konkrétně náhradní brankář Václav Stuchl, jenž se do hry dostal právě do rozhodujícího penaltového rozstřelu. Ačkoliv lapil dva pokutového kopy domácích, na zisk bonusového bodu to týmu nestačilo. „Řekl bych, že v úvodních třiceti minutách to bylo vyrovnané utkání. My byli více na balonu, ale domácí podnikali nebezpečné brejky. Z jednoho pak udeřil Polena,“ posteskl si zkušený gólman.

„Poté jsme vyklidili hřiště a do konce poločasu dostali druhý gól z dálky,“ nechápal. „Po poločase už byli domácí lepší a jen díky našemu brankáři to bylo stále jen 2:0. No a konec? Dva rohy a dvě branky. Podle mého názoru jdou oba góly za chanovickým brankářem, protože v obou případech inkasoval po centru do malého vápna na zadní tyč,“ uzavřel Stuchl.

TJ Pfeifer Chanovice - Sokol Štěnovice 2:2

PK: 3:2. Poločas: 2:0. Branky: 35. Polena, 39. Šlehubr – 87. Kokoška, 89. Pelouch. Rozhodčí: Špiral – Kašák, Minařík. ŽK: 2:1 (60. Merašický, 90. Petřík – 57. Kokoška). Diváci: 70.

TJ Pfeifer Chanovice: Václavík – Šabek (90. Skuhravý), Šebek, Pavlovský, Petřík, Rada, Polena (57. Merašický), Šlehubr, Zoubek, Klas (78. Pavlovský), Šulc. Trenér: Radim Šiška. TJ Sokol Štěnovice: Vít (90. Stuchl) – Pelouch, Matoušek (59. Sedláček), Jindra, Kokoška, Týml, Michal Boček, Zuna (75. Lederer), Volf, Kopecký (75. Šimek), Koželuh. Trenér: Petr Plass.

