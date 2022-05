Fotbalisté FK Horažďovice (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) po čtyřech porážkách v řadě zabrali a vybojovali bod.Zdroj: Jindřich Schovanec

Byť jen částečně. K sobotnímu zápasu 21. kola na hřišti Měcholup odcestovala parta trenéra Jandy pouze v jedenácti hráčích. Přesto proti družstvu, které se řadí mezi největší překvapení letošní sezony, nezklamali. Naopak. Po remíze 2:2 prohráli až v penaltách a získali cenný bod.

FOTOGALERIE: Sušice doma zdolala Kaznějov a upevnila si páté místo

„Je to pořád stejné. Máme hodně zraněných, a když se do toho přidají i další absence z osobních důvodů, jedeme na zápas pouze v jedenácti hráčích,“ posteskl si trenér Horažďovic Petr Janda. Následně ale přece jen vychrlil pár pozitivních slov. „Kluky musím za výkon v Měcholupech pochválit. Bojovali, dřeli, dvakrát jsme tam vedli. I když jsme nakonec prohráli v penaltovém rozstřelu, hráčům nemám co vytknout,“ těšilo kouče.

Fotbalisté FK Horažďovice (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) po čtyřech porážkách v řadě zabrali a vybojovali bod.Zdroj: Jindřich Schovanec

V příštím kole hostí Horažďovice na domácím hřišti rozjeté Bolešiny, které to se záchranou myslí vážně. Naposledy doma rozdupaly neškodné Štěnovice 4:0. „Třeba se nám už někdo proti Bolešinám vrátí,“ přeje si trenér Petr Janda.

TJ Měcholupy - FK Horažďovice 2:2

PK: 6:5. Poločas: 0:1. Branky: 52. Jandečka, 58. Bečka – 29. Mlnařík, 54. Karásek. Rozhodčí: Krůs – Zadražil, Faltys. ŽK: 0:1 (44. Karásek). Diváci: 75. TJ Měcholupy: Kovařík – Veselka, Kadlec, Čížek (46. Valečka), Novotný (46. Čabrada, 76. Kaňák), Červený (89. Daniel Bálek), Jan Duchek, Dušan Bálek, Kaas, Jandečka, Bečka. Trenér: Petr Novák. FK Horažďovice: Forman – Mlnařík, Jůda, Boček, Faltys, Rojt, Lojík, Pavelec, Marc, Karásek, Šabek. Trenér: Petr Janda.

Optici v Černicích: Šťastné vítězství last minute a excelentní výkon rozhodčích