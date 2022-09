„Diváci nás hnali od samého začátku za vítězstvím, které jsme jim nedopřáli minulý týden, kdy jsme ztratili vyhraný zápas se Strážovem,“ připomněl trenér týden starou blamáž a zároveň chválil frenetické publikum, které bylo doslova dvanáctým hráčem loňského účastníka I. A třídy.

Přitom před zápasem Heimlich řešil další – nekončící – trable se sestavou. „Bohužel jsem před samotným utkáním přišel dlouhodobě o dva hráče základní sestavy Mičkala s Juhaňákem, a tak jsem přemýšlel, jak tyto dva kluky na hřišti nahradit,“ prozradil Heimlich, co se mu před derby střetem honilo hlavou.

Fotbalisty Svéradic hnal za výhrou plný stadion.Zdroj: archiv Martina Heimlicha

„Naštěstí mi přišli pomoci kluci z béčka a já měl tentokrát plnou lavičku. Hosté přijeli také v plné sestavě, a to byl předpoklad toho, že nás rozhodně nečeká jednoduché utkání, což se potvrdilo už od samého začátku,“ pokračoval trenér Svéradic s tím, že Pfeifer na nic nečekal a na jeho mužstvo vlétl.

„Vytvořili si několik šancí a bohužel šli také do vedení,“ soptil Heimlich po úvodní brance chanovického šutéra Jaroslava Kubaně. Ve 29. minutě ale vyrovnal František Machovský, letní akvizice jeho souboru. „A ještě do poločasu jsme dokázali strhnout vedení na svou stranu,“ lebedil si trenér.

Problémy pro jeho tým ale i přes pozitivní výsledek 2:1 nekončily. Smůla jakoby se Svéradicím lepila na paty. „Bohužel se mi v první půli zranili oba krajní obránci, se sebezapřením nastoupili i do druhého poločasu a hráli, dokud to šlo. My jsme naštěstí na začátku druhé půle přidali třetí gól a trochu se uklidnili. Hosté ovšem dále bojovali a chtěli utkání zdramatizovat, ale to jim překazilo zbytečné vyloučení jejich hráče a do konce zápasu už nebyli tolik nebezpeční,“ popisoval Martin Heimlich.

2. kolo I. B třídy (skupina B): FK Svéradice (zelení) - TJ Pfeifer Chanovice 4:1.Zdroj: archiv Martina Heimlicha

„V poslední minutě byl ve vápně faulován Fanda Machovský, který byl bohužel odnesen ze hřiště na nosítkách a z penalty potvrdil naše vítězství matador Beránek. Kluky musím tentokrát pochválit, makali na hřišti jeden za druhého a jezdili po zadku. U hostů odehrál výborné utkání autor jediného gólu Jarda Kubaň,“ dodal na závěr povídání hrající trenér fotbalistů ze Svéradic.

FK Svéradice - TJ Pfeifer Chanovice 4:1

Poločas: 2:1. Branky: 29. Machovský, 42. Kába, 49. F. Prokopius, 90+3. Beránek z penalty – 18. Kubaň. Rozhodčí: Říha – Cimický, Fencl. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (78. Merašický). Diváci: 168. FK Svéradice: Soukup – Hrubeš (54. O. Prokopius), Beránek, Heimlich, Machovský, Chládek (72. Brožík), Vachuška, S. Makovec, J. Makovec (35. Majer), Kába. Trenér: Martin Heimlich. TJ Pfeifer Chanovice: Timoshenko – Klas (40. Merašický), Šabek (65. Jakub), Šebek, Pavlovský, Kubaň, Petřík, Pícka, Černohorský (80. J. Polena), Šlehubr, Zoubek. Trenér: Radim Šiška.

