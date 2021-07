Teď se fotbalisté David Tříska s Lukášem Krásným s pošumavským klubem loučí a vrací se zpátky do Blovic, kde s fotbalem začínali a kde budou hrát „jen“ I. B třídu. „V Klatovech jsem strávil pět let, ale z toho se bohužel rok kvůli koronaviru nehrálo. Na angažmá tady ale budu vzpomínat jedině v dobrém. Bude se mi stýskat,“ svěřil se záložník David Tříska.

„Budou mi chybět kluci v kabině, se kterými jsem zažil spoustu srandy na hřišti i mimo něj, ale také lidé z vedení, bez nichž by to v klubu nefungovalo,“ pokračoval a nezapomněl ani na skvělé a hlavně věrné místní fanoušky.

David Tříska.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Podobně se ke svému odchodu z města pod Černou věží vyjádřil také Lukáš Krásný, jenž v červenobílých barvách strávil osm sezon. „O tom, co jsem tady zažil, se mi nikdy ani nezdálo. Budu vzpomínat na spoluhráče, ale také na lidi, kteří se o fotbal v Klatovech starají,“ vyznal se Krásný.

I když oba borci odcházejí, diviznímu týmu, ve kterém zažili řadu krásných chvil, budou fandit i nadále.

„Jasně. Klatovům budu fandit dál. Stejně jako všem dalším klubům, ve kterých jsem kdysi působil. Takže až budou hrát proti sobě třeba SENCO s Klatovy, budu si přát remízu. A až to čas dovolí, tak se rád přijdu na kluky zase podívat,“ slíbil na dálku David Tříska. „Budu klukům fandit dál a určitě se někdy přijedu podívat na nějaký zápas,“ doplnil parťáka rychlík Lukáš Krásný.

Lukáš Krásný.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Oba se zároveň shodli, že rozhodnutí opustit klub s rodinnou atmosférou nebylo vůbec jednoduché.

„Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, ale přemýšlel jsem o tom už nějakou chvíli. Vždy jsem se chtěl fotbalem bavit, ale poslední dva roky to tak nebylo. Dojíždění do Klatov z Budějovic nebo z domova bylo pro mě už otravné. Zejména pak v době, kdy se jezdilo jen trénovat bez žádných zápasů,“ vysvětlil Krásný.

Lukáš Krásný.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Těch důvodů, proč jsem se rozhodl pro odchod z Klatov, je víc. Narodila se nám s přítelkyní holčička a do toho jsme začali stavět baráček. Časově už to pro mě bylo velice náročné,“ poznamenal Tříska.

„Určitě na tom má svůj podíl také pandemie. Ta mi celé období, kdy se nehrálo, hodně zhnusila a já během této doby docela zlenivěl. A v neposlední řadě dlouhé dojíždění až do Klatov,“ uzavřel fotbalista.

Tým opouští také Dolanský

Po šesti letech v A-týmu končí také pětadvacetiletý obránce David Dolanský, který se z osobních důvodů rozhodl ukončit aktivní kariéru. „Děkujeme mu za všechnu odvedenou práci, kdy se postupně dokázal stát základním stavebním kamenem áčka a přejeme mu mnoho úspěchů v mimofotbalovém životě,“ uvedl klub SK Klatovy 1898 na svých stránkách.

David Dolanský. Zdroj: Jindřich Schovanec

Sedláček je první letní posilou

Po třech odchodech hlásí divizní Klatovy také první letní akvizici. Na Rozvoj přichází třiadvacetiletý útočník Jiří Sedláček, který si prošel mládežnickými kategoriemi Viktorie Plzeň a působil například v třetiligových Domažlicích nebo v Králově Dvoře. Naposledy byl hráčem ambiciózního rivala FK ROBSTAV Přeštice.

Jiří Sedláček.Zdroj: archiv FCVP