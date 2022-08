Ptáte se, jestli doufal v tak skvělou soutěžní premiéru v novém dresu? Kdepak, na to zapomeňte. „Musím říct, že jsem nad něčím takovým před zápasem vůbec nepřemýšlel. Měl jsem v hlavě především to, abychom jako tým utkání poctivě odmakali a podařilo se nám na úvod zvítězit,“ vysvětluje Luboš Král pro Deník.

„Ale to, že se mi podařilo vstřelit hattrick, je samozřejmě krásný bonus vyhraného zápasu,“ přece jen po chvíli přiznává. „Je to však zásluha celého týmu. Když totiž tým na hřišti funguje tak, jak má, mohou se potom dít tyhle krásné události,“ pokračuje ve vší skromnosti sobě vlastní.

První soutěžní utkání, první hattrick. Předpokládám, že pokladník v Sušici má už teď velkou radost. Určitě už si brousí zuby na obsah vaší peněženky.

Musím říct, že dát hattrick při soutěžním debutu za sušické áčko, to byl jeden z nejkrásnějších fotbalových momentů, jaký jsem za svou kariéru doposud zažil. Ale jinak ano: kluci v kabině mi už říkali, že to budu mít hodně drahé (smích).

Jaký to byl vlastně zápas? V Rokycanech jste rychle prohrávali, ale ještě do poločasu jste výsledek dokázali otočit ve svůj prospěch…

Utkání hodnotím velmi kladně. I přesto, že jsme inkasovali jako první a kluci z Rokycan byli po fyzické stránce velmi dobře připravení, dokázali jsme ještě v první půli skóre otočit na 3:1. Myslím si, že to ukázalo sílu našeho týmu, kdy jsme se nevzdali a šli si za vítězstvím i při nepovedeném začátku. Ve druhém poločase jsme se již snažili kontrolovat výsledek. Místy jsme udělali pár chybiček, které dávaly Rokycanům jistou naději, ovšem nakonec jsme utkání zvládli a z toho, co bylo špatně, se chceme do příště jedině poučit.

Pojďme se ještě na chviličku vrátit na začátek letošního léta. Jak se vlastně urodil váš přesun z Horažďovic do Sušice? Podle informačního systému Fotbalové asociace jste využil volného přestupního okna.

Ano, do Sušice jsem se rozhodl přestoupit po dlouhém a těžkém rozhodování. Přestup pro mě nebyl jednoduchý. V Horažďovicích jsme měli výbornou partu, kterou jsem nechtěl opustit. Ještě nedávno jsem si myslel, že nemám žádný důvod z Horažďovic odcházet, jenomže některé okolnosti mě donutily o tom přece jen přemýšlet. No a v tu chvíli se mi ozvala Sušice, a jelikož jsem v dorostu hrál za tým složený z Horažďovic a právě Sušice, spoustu lidí jsem tady už znal a především se mi líbilo fungování klubu, rozhodl jsem se přestoupit právě sem.

Jaký první dojem na vás udělala parta v Sušici? Jaká je v kabině atmosféra?

Super! V kabině, na hřišti i mimo něj to zkrátka funguje. Všichni makají pro tým a snaží se dělat maximum. Mimo jiné je tady tým plný dobrých fotbalistů. Nikdo nevybočuje a také účast na trénincích je velice dobrá. Tyto okolnosti nám dávají dobré předpoklady pro to, abychom si to na hřišti vždycky všichni užili a splnili si týmové cíle.

A ty jsou jaké? Prozradíte?

Jako tým bychom si velmi přáli postoupit do krajského přeboru. Děláme pro to maximum. V následujících zápasech se sice teprve ukáže, jestli na to máme, ale my již teď věříme, že ano.

A jaké jsou vaše osobní cíle do letošní sezony?

Chci být co nejvíce prospěšný pro tým a předvádět dobré výkony. Proto se snažím účastnit co nejvíce tréninků a makat na sobě.

Když váš příchod klub oznamoval na svém facebooku, mluvil o vás jako o tvořivém hráči s výborným čtením hry, což je typický charakteristický znak středního záložníka. Na tomto postu se tedy cítíte nejlépe?

Už od malička hraji ve středu zálohy. Vyzkoušel jsem si asi všechny posty, ale na středu se cítím fakt nejlépe. Baví mě být v dění hry, makat na hřišti a tvořit hru.

V příštím kole hostíte doma Chlumčany, které na úvod zdolaly Smíchov 3:2. Asi by to chtělo před domácím publikem potvrdit body z venku…

Chlumčany si pamatuji velmi dobře z loňského ročníku I. B třídy, kdy jsme proti sobě hráli s Horažďovicemi. Chlumčany si postup jednoznačně zasloužily. Očekávám, že utkání nebude jednoduché, oba týmy nastoupí s tím, že chtějí vyhrát. Věřím však, že potvrdíme své ambice, týmového ducha i dobrou připravenost a utkání zvládneme. Myslím si, že to bude velmi pěkný zápas. Samozřejmě chceme potvrdit body z venku, ale tlak si nepřipouštíme. Prostě si to jdeme na hřiště užít. To je základ.

