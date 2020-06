Po vítězství nad Rokycany fotbalisté SK Klatovy 1898 narazili. A to velmi tvrdě. Svěřenci trenéra Michala Hoffmanna cestovali v sobotu do Plzně, kde za úmorného vedra v jedenáct hodin dopoledne změřili síly s domácím SK SENCO Doubravka.

Pošumavské družstvo chtělo v hlavní západočeské metropoli jistě vyhrát, ale o tom, že dílčí cíl se tentokrát nejspíše nesplní, napověděly už úvodní minuty. Ty jasně ukázaly, kdo je na hřiště pánem a kdo se bude po zápase radovat ze tří bodů do tabulky prestižního Memoriálu Matěje Strejčka. Domácí fotbalisté nasadili úporné tempo, kterému klatovští borci zkrátka nestačili.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Velké problémy dělal hostující obraně především agilní Tomáš Řehoř, jenž využíval své buldočí síly a tahu na branku. A nakonec vstřelil hattrick a stal se ústřední postavou tohoto souboje. Doubravka vedla dvacet minut před koncem už 5:0. V závěru ale přece jen polevila a dovolila klatovskému soupeři alespoň korigovat již tak potupný výsledek.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Klatovy nakonec prohrály jednoznačně 2:5 a v tabulce prestižního krajského turnaje zůstaly na šesti bodech. „Strašidelný výkon,“ láteřil po porážce rozzlobený trenér Klatov Michal Hoffmann.

„Zejména mladí kluci to tentokrát neustáli. Asi si myslí, že teď mohou hrát divizi z fleku, ale tak to není. Někteří by si měli uvědomit, jestli chtějí hrát divizi nebo pouze za béčko. Doubravka náš předčila ve všech směrech, hrála výborně,“ dodal kouč klatovského týmu.

SK SENCO Doubravka - SK Klatovy 1898 5:2



Poločas: 2:0. Branky: Řehoř 3, Roubal, Těžký – Aizner, Brudna. Rohové kopy: 10:7. Střely na branku: 9:6. Střely mimo branku: 7:4. Ofsajdy: 4:3. Úroveň zápasu: 7/10.