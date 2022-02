Byť se stále jedná pouze o přípravné období, kde jdou výsledky zpravidla stranou, v pošumavském klubu by se to navzdory náročnému programu unavených hráčů kousalo opravdu velmi těžko.

Chodové totiž v pátek večer na klatovské umělce po úvodním dějství vedli díky trefám Vlčka, hrajícího trenéra Javorského a Hojdy už 3:0. Jenomže po přestávce se čtvrtý tým podzimní části FORTUNA divize A neuvěřitelně zmátořil (hlavně díky prostřídání sestavy), soupeři nasázel hned osm branek a nakonec slavil přesvědčivé a vysoké vítězství 8:3. „V prvním poločase jsme udělali tři velké chyby, které Domažličtí hned potrestali. Já musím soupeře pochválit, protože hrál opravdu výborně,“ říkal po zápase klatovský trenér Michal Hoffmann, který do vůbec prvního utkání svých svěřenců v novém kalendářním roce, poslal od úvodního hvizdu mladý tým doplněný o některé hráče z dorostu.

Po přestávce ale významně prostřídal sestavu a zkušenější hráči, kteří se dostali na hřiště, dokázali hrozivě vypadají skóre otočit. Navíc velmi razantně. „Chtěli jsme původně tyhle zkušenější hráče šetřit na sobotní zápas v Plzni (Klatovy hrají od 11 hodin s béčkem třetiligové Viktorie – pozn. autora), ale situace si vyžádala, aby si proti Domažlicím také zahráli,“ vysvětluje klatovský lodivod.

Trenér Michal Hoffmann (vpravo).Zdroj: Jiří Pojar

Výhry si pětačtyřicetiletý Hoffmann váží, ale zároveň ji nijak nepřeceňuje. A hlavně děkuje soupeři z Domažlic. Původně totiž měla jeho družina v pátek hrát s Nýrskem a s Jiskrou až v sobotu, ale ve čtvrtek Optici zápas kvůli zvýšenému počtu nakažených hráčů koronavirem zrušili.

A když Klatovy požádaly domažlické mužstvo o to, jestli by s nimi vzájemný zápas neodehrálo o den dříve, navíc večer, hrající trenér Benfiky, jak se záloze Jiskry široko daleko přezdívá, bez váhání kývnul.

„Moc děkujeme Pavlu Javorskému (kouč Jiskry) i celým Domažlicím za to, že nám takhle na poslední chvíli vyhověli, že to dali dohromady a zápas s námi sehráli. Moc si toho vážíme,“ doplnil Michal Hoffmann.

První poločas? Výborný, řekl Javorský

Přípravný zápas Deníku bezprostředně po jeho skončení zhodnotil také trenér domažlického týmu Pavel Javorský. „Utkání bych rozdělil na dva poločasy. V tom prvním jsme hráli výborně, trestali jsme chyby soupeře a myslím si, že v některých pasážích jsme Klatovy i přehrávali. Ve druhém poločase domácí prostřídali sestavu, do hry šli hráči jako Janda či Mészáros, kteří hrají pravidelně divizi a na hřišti to bylo znát. Sice si myslím, že jsme hru po změně stran zbytečně otevřeli a inkasovali až příliš gólů, ale musím uznat, že nás Klatovy ve druhé půli jasně přejely,“ říká sympaticky trenér Jiskry.

Kouč mladíků z Domažlic Pavel Javorský.Zdroj: Jiří Pojar

Lituje však toho, že se mu zase rozrostla marodka. „Už je mimo Pavel Neumann, a teď se nám v Klatovech bohužel zranili další dva hráči. Do toho máme pár kluků v karanténě, takže musíme trošku přehodnotit další plán přípravy s ohledem na to, abychom se do startu jarní části krajského přeboru dali zdravotně dohromady,“ přeje si kouč vedoucího týmu elity Plzeňského kraje.

Kromě výkonu v prvním poločase, kde jeho výběr na góly dominoval, ho potěšili i dva dorostenci. „Zkusili si to a ve druhém poločase viděli, jak se hraje velký fotbal. Za to jsem moc rád. Klatovům děkuji za zápas, i přes porážku si musíme dál vzít to dobré z prvního poločasu a z druhé půle se poučit. I když tam už to bylo vážně hodně těžké,“ uzavřel.

