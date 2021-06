Cesta k prestižnímu vítězství ale měla pár hrbolků, zejména v úvodní půli. „Prvních pětadvacet minut nás Petřínští výborně presovali, hráli aktivně a nás podržel brankář Luhový. Poté jsme hru vyrovnali, zlepšili se a ve druhém poločase vstřelili dvě branky,“ komentoval utkání kouč SENCA Zbyněk Kočí, jenž si pochvaloval kvalitu celého souboje.

„Na to, že to byla jen příprava, se hrálo ve velmi solidním tempu. Řekl bych, že zápas měl tempo soutěžního utkání,“ měj jasno kouč.

SENCO Doubravka (žlutí) vs. Petřín Plzeň (červení)Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zápas, v němž padaly góly až po změně stran, zhodnotili také na Petříně. Pár slov z úst vypustil zklamaný brankář Pavel Hrabačka.

„S tradičním rivalem z Doubravky jsme si vytvořili pouze jedinou šanci, a to zkrátka nestačilo. SENCO lépe vstoupilo do druhého poločasu, hned v první minutě nám dalo branku. To nás na chvíli dostalo dolů,“ smutnil mladý petřínský gólman. „Pak jsme se sice snažili a řekl bych, že soupeře i zatlačili, ale gól jsme nedali,“ pokračoval v hodnocení.

Se svými spoluhráči si ovšem Hrabačka spravil chuť ve druhém víkendovém utkání, ve kterém Petřín porazil Březovou (divize B) 3:1.

„Kvalitní Březová začala pořádně hrát až po vstřeleném gólu a ke konci utkání nás s pomocí standardních situací zatlačila. Závěr jsme si ale pohlídali a odjížděli s výhrou 3:1,“ byl rád gólman.

Kouče potěšil výkon mladíků

Po těsné porážce s Jiskrou Domažlice (1:2) se rezervní tým plzeňské Viktorie znovu vrátil na vítěznou vlnu.

Na útulném stadionu ve Zbůchu porazil silný Králův Dvůr 1:0. O osudu klání rozhodl sedm minut před koncem z penalty Vostárek. „Velmi dobré utkání proti kvalitnímu soupeři. Zápas se nám povedl a my zaslouženě zvítězili,“ tvrdil po zápase Josef Parlásek, kouč Viktorie, jehož potěšil výkon mladíků.

„Oproti předchozímu zápasu s Domažlicemi jsme nastoupili v jiné sestavě. Šanci ukázat se dostali především mladší hráči, kteří mě nezklamali, naopak. Jsem spokojený s tím, jak kluci k utkání přistoupili a jakým výkonem se na hřišti prezentovali,“ pochvaloval si.

První test v roce 2021 skončil remízou

Vůbec první utkání v tomto kalendářním roce v sobotu odehráli fotbalisté Lhoty. Družina trenéra Petra Nyklese remizovala v rámci úvodního zápasu dobřanského memoriálu Václava Lecjakse s Chlumčany 1:1.

„Bylo znát, že kluci dlouho nehráli žádné utkání. Neplnili jsme taktické věci, hráči se neposouvali, nepohybovali se na místech, kde by měli,“ utrousil lhotský kouč.

„Na druhou stranu jsme teď ve fázi, kdy hodně běháme a na hráčích byla vidět únava. Pevně věřím, že postupem času budeme lepší,“ doplnil Petr Nykles, jemuž sice před zápasem přistálo na stůl sedm omluvenek, i tak měl ale k dispozici 18 hráčů. „Omluvenky byly z důvodu dovolených. Já jsem moc rád, že teď máme tak široký kádr. Hráči se aspoň poperou o sestavu,“ těší trenéra Nyklese.

Klatovy vyhrály. Trefila se i posila z Hradešic

V neděli večer odehráli své další utkání přátelského charakteru také fotbalisté divizního SK Klatovy 1898. Na domácím hřišti přivítali Tochovice, tým ze Středočeského přeboru a díky trefám mladíka Frančíka, zkušeného Lukeše a Dolanského zvítězili 3:1.

„Ale výkon byl hrozný,“ nebral si servírky kapitán Klatov Milan Mészáros. „Sice je to jen příprava, ale takhle by to nešlo. I když je pravda, že Tochovice hrály na krajský přebor dost dobře,“ uznal sílu protivníka.