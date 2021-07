Původně se měl souboj rivalů odehrát v Mochtíně, jenže vydatný liják byl proti. „Po celodenním dešti je hřiště totálně pod vodou, posekané je jen z části, nenalajnované. Drenáže nám vodu neberou, mrzí nás to,“ informoval v pátek večer Karel Šot, člen výboru fotbalového oddílu v Mochtíně.

A tak přišla blesková akce: kde přátelský zápas vlastně odehrát? Nakonec volba padla na hřiště v Klenčí pod Čerchovem. „Chtěl bych poděkovat Klenčí, že nám takhle narychlo poskytlo hřiště, a také Jirkovi Pojarovi (PR manažer Jiskry Domažlice), že to zařídil,“ děkoval Pavel Javorský, hrající kouč béčka Domažlic.

Právě on otevřel v 59. minutě skóre utkání, ale za Klatovy o deset minut později vyrovnal Jan Zajíček, nová posila pošumavského družstva. „V prvním poločase jsme byli lepší, určitě jsme mohli dát čtyři pět branek,“ mínil Javorský.

Zdroj: Jiří Pojar

„Ve druhém dějství byly herně zase lepší Klatovy. My po trénincích, které jsme v týdnu absolvovali, odešli fyzicky,“ uznal domažlický trenér s tím, že na šance ale jeho výběr klatovského soupeře jednoznačně předčil.

K remíze si své řekl také Martin Janda, zkušený fotbalista klatovského týmu. „Klasický zápas po měsíční pauze. Spoustu nepřesností v rozehrávce i ve finální fázi. Bylo vidět, že i fyzicky budeme muset ještě něco natrénovat,“ měl jasno.

Zdroj: Jiří Pojar

Souhlasil přitom s hodnocením zápasu z úst Pavla Javorského. „Z mého pohledu byly v prvním poločase lepší Domažlice, které nás jednoduchými balony dokázaly přehrávat a chodit do šancí. My jsme zase byli lepší v poločase druhém, kdy trenér vysunul Michala Lukeše do útoku a ten svoji aktivitou vytvářel tlak na domažlickou obranu. Zápas asi splnil účel, ale já osobně se těším až trochu více potrénujeme a přeneseme to i na hřiště,“ dodal.