Zatímco v prvním kole memoriálu Matěje Strejčka museli fotbalisté divizních Klatov na Chodsku vypít hořký kalich s čepovanou dvanáctkou nejmenované značky až do dna, ve druhém představení si klub z Pošumaví spravil chuť i renomé.

1. ročník memoriálu Matěje Strejčka (2020): SK SENCO Doubravka vs. Klatovy 1898 5:2. | Foto: Deník/Martin Mangl

Družina trenéra Michala Hoffmanna remizovala na hřišti ambiciózních Přeštic 1:1 a urvala první bod do tabulky turnaje, který se koná na památku loni zesnulého útočníka Matěje Strejčka. „Hráli jsme poměrně dobře. Zejména v prvním poločase. Kluci na hřišti plnili to, co jsme si řekli před zápasem,“ těšilo Hoffmanna.