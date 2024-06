Program předposledního kola divizní skupiny A nabídne fotbalovým fanouškům v kraji několik atraktivních zápasů. Domažlická rezerva, která ještě bojuje o záchranu, přivítá v krajském derby již sestupující Tachov.

Klatovští fotbalisté hrají poslední domácí zápas této sezony. V sobotu odpoledne přivítají na Rozvoji Aritmu Praha, druhý tým tabulky FORTUNA divize A. | Foto: Deník/Martin Mangl

Ten tak může hrát zcela uvolněně - stejně jako Klatovy, které si středeční porážkou v Plzni na Doubravce (0:2) definitivně podepsaly ortel v podobě pádu do krajského přeboru. Proti Aritmě Praha, druhému týmy tabulky, tak už pošumavský výběr vlastně nemá co ztratit. „Věřím, že poslední dva zápasy, včetně toho sobotního na domácím hřišti proti Aritmě, zvládneme se ctí a rozloučíme se s divizí v klatovském dresu důstojně," přeje si již smířený kapitán Klatov Milan Mészáros. O nic nejde už ani plzeňskému Petřínu, který v pátek večer hostí Soběslav. Soubor okolo hlavního trenéra Radka Vodrážky už oslavil postup, a první místo mu nevezme ani jihočeská Soběslav, která se pyšní sedmi vyhranými zápasy v řadě a je třetí. Zajímavý mač čeká i Rokycany, které jedou do Českého Krumlova, či Doubravku - ta změří síly v sousedním kraji s Mariánskými Lázněmi, které sice na podzim soutěži kralovaly, ale na jaře jim došel dech.

Fotbalový program / kam za fotbalem

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.15: Admira Praha – Domažlice, 10.30: Viktoria Plzeň B – Dukla Praha B (hř. Stod), 14.30: Robstav – Motorlet Praha. FORTUNA divize A – pátek 18.00: Petřín Plzeň – Soběslav, sobota 10.15: Český Krumlov – Rokycany, Mariánské Lázně – Doubravka, 17.00: Klatovy – Aritma Praha, neděle 10.30: Domažlice B – Tachov. Krajský přebor – pátek 18.00: Nepomuk – Stříbro, Rapid Plzeň – Vejprnice, sobota 14.00: Košutka – Horní Bříza (hř. Ledce), 18.00: Lhota – Černice, Nýrsko – Kaznějov, neděle 14.00: Chotíkov – Holýšov, 18.00: Mýto – Petřín Plzeň B, Radnice – Zruč. I. A třída – sobota 10.15: Tlučná – Slovan Plzeň, Horšovský Týn – Staňkov, Dobřany – Bolevec, 18.00: Chlumčany – Luby, neděle 16.00: Malesice – Sušice, Tlumačov – Žákava, Koloveč – Kralovice, 17.00: Smíchov Plzeň – Křimice. I. B třída, skupina A – sobota 14.00: Koloveč B – Klenčí pod Čerchovem, Merklín – Stráž, 18.00: Kdyně – Chotěšov, Bor – Postřekov, neděle 15.00: Chodov – Planá, 18.00: Stod – Krchleby, Mrákov – Dlouhý Újezd. I. B třída, skupina B – pátek 17.30: Losiná – Bolešiny, sobota 10.30: Měcholupy – Klatovy B, 14.00: Starý Plzenec – Horažďovice, 16.00: Strážov – Chanovice, 18.00: Sv. Hrádek – Mochtín, neděle 16.00: Svéradice – Spálené Poříčí, 18.00: Švihov – Blovice. I. B třída, skupina C – sobota 17.00: Zbiroh – Mýto B, Volduchy – Úněšov, Plasy- Mladotice, Město Touškov – Zruč B, neděle 17.00: Rokycany B – Horní Bříza B, 18.00: Vejprnice B – Dýšina, Strašice – Chrást.

