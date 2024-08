"Z prvního soutěžního zápasu v krajském přeboru proti Lhotě mám neskutečný strach. Nahání mi husí kůži prohraná utkání z přípravy. Ti kluci budou hození do vody, ve které se nikdy neučili plavat. Soutěž pro ně bude strašně rychlá, protože jsou v ní hráči vyspělí, ze zkušenostmi, rychlí. Rozhodčí pískají jinak, než jsou zvyklí z mládežnických soutěží. Budu rád, když ze zápasu vyjdeme… Když to řeknu hloupě, tak bod se Lhotou by byl zázrak," řekl nový trenér Klatov Luboš Vašica.

Podle něj mužstvo prohrálo přátelské zápasy po individuálních chybách. "Bohužel kvalita kádru zatím není. Hráči se seznamují s dospělým fotbalem, a tak vytvářejí chyby, protože nebyli zvyklí na takový důraz a rychlost. Uvidíme, jestli se nám podaří posílit mužstvo. Se současným kádrem bude hodně těžké hrát krajský přebor," uvedl Vašica.

Když v červnu přicházel do Klatovy, dostal informaci, že v kádru zůstane osm fotbalistů. "Ale po příchodu jsem zjistil, že zůstal pouze jeden. Takže s novými hráči začínáme dělat první krůčky co se týče taktiky, protože u nich neexistují herní návyky. Za krátkou dobu se snažíme do nich dostat maximum. Hráči za to nemohou, protože byli hození do vody, budou muset plavat, bude je to bolet. Ale pevně věřím, že vedení ještě sežene nějaké hráče, kteří by byli schopní hrát krajský přebor. Vedení do toho spadlo také, snaží se a dělá maximum, ale všechno bude dlouho trvat," prohlásil staronový trenér Klatov.

Neví, proč se kádr rozpadl. "Musel byste se zeptat vedení a trenérů přede mnou. Když jsem do Klatov přišel, tak už tam nikdo nebyl," vysvětlil.

Kostru mužstva tvoří fotbalisté z dorostu. "Snažíme se sehnat hráče, kteří hráli v Německu a jsou ochotní se vracet. Máme rozhozené sítě, ale bohužel do Klatov, nevím, z jakého důvodu, nikdo nechce. Náš úkol je toto změnit a udělat z nich opět dobrou fotbalovou adresu. Ale nebude to jednoduché, bude to trvat hodně dlouho," uzavřel Luboš Vašica.