„Do utkání jsme šli s tím, že chceme odčinit porážku z Chanovic, a to, co jsme si řekli v kabině před zápasem, se nám dařilo plnit od samého začátku zápasu. Dostali jsme soupeře pod tlak, vytvářeli si šance a v sedmnácté minutě jsme se ujali vedení. Vzápětí po chybě soupeře přišel gól na 2:0, který nás uklidnil. Ke konci prvního poločasu se hosté dožadovali penalty, přestali hrát a my přidali z brejku třetí branku, která asi definitivně rozhodla," popisoval klatovský fotbalista Jakub Pitel nejdůležitější okamžiky prvního dějství.