„Výsledek ale příliš neodpovídá průběhu celého zápasu. Soupeř byl kvalitní a do 60. minuty opravdu hodně kousal. O výsledku rozhodla produktivita. Zatímco Dobřany si vytvořily dostatek šancí, ale nebyly schopné prostřelit Valiho (brankáře Ondřeje Valeše), my jsme s vytvořenými příležitostmi naložili kvalitně,“ říkal útočník klatovského týmu František Diviš, jenž se na demolici soupeře z jihu Plzeňska podílel vstřeleným hattrickem.

Očekávala se vyrovnaná partie, ale to se nakonec nestalo. Po úvodním poločase, který skončil 2:0 pro domácí tým, se spustil uragán, jenž se zastavil až na konečném výsledku 8:2 pro hostitele z SK Klatovy 1898.

