Tomáš György opouští Nýrsko. Od nové sezony bude hrát v Německu.Zdroj: Aneta Kalivodová

Stěhujete se úplně do neznámého prostředí?

Skoro. Jediným člověkem, se kterým se tam znám, je Tadeáš Kohout. Jdeme si to do Německa z Nýrska zkusit společně. Uvidíme, jak se nám toto angažmá vydaří.

Jak se vlastně přesun za hranice urodil? Přemýšlel jste o tom delší dobu?

Přestup vlastně vznikl hrozně rychle. Musím se přiznat, že ještě na závěrečné dokopné jsem byl přesvědčený, že v Nýrsku zůstanu. Pak se ovšem na základě událostí, které nastaly, jevil přestup více reálný a nakonec se tak opravdu stalo.

Pojďme se ještě vrátit o pár týdnů a měsíců zpátky. Loňská sezona byla pro fotbalové Nýrsko historická, druhé místo je toho důkazem. Přitom po polovině ročníku jste byli v krajském přeboru až desátí a vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že zažijete tak brilantní jarní jízdu. Spíš naopak…

Loňská sezona byla jako na houpačce. Podzimní část probíhala víceméně standardně: občas výhra, občas prohra, někdy i remíza. Bohužel pak přišlo naše krizové období, které je u nás už tradiční vždy po nýrské pouti. Každým rokem je to stejné, jakoby nám i s poutí odešel zápal do hry, všichni už chtějí mít podzim za sebou. Je to zvláštní, ale bereme to už jako tradici. Jaro byla ovšem jiná liga, jeden z nejlepších půlroků v mém životě. Když se dařilo, neměli jsme v podstatě s nikým problém. A když se nedařilo, stejně jsme to nějak uhráli a ukopali. Konečně umístění je jasným důkazem, jak moc mimořádné jaro jsme prožili. Z celkového pohledu byla tedy sezona více než úspěšná.

Již bývalý kapitán Nýrska Tomáš György.Zdroj: Aneta Kalivodová

V Nýrsku jste strávil dlouhých a jistě moc krásných šest let. Jak budete na působení v modrobílých barvách Optiků vzpomínat?

Mám dojem, že jsem sem přišel v roce 2016, po podzimní části. Nýrsko bylo i díky klukům z Klatov, kteří pomáhali formou střídavých startů, na špičce I. A třídy a já jsem si vzal jako svůj osobní cíl postup do krajského přeboru. Moc jsem si to přál. To se nakonec povedlo a já měl částečně splněno. Dalším cílem pro mě osobně, ale i pro oddíl, bylo se mezi krajskou elitou udržet. To se povedlo také, byť za pět minut dvanáct – v baráži s Horažďovicemi. Tenkrát jsem tuhle záchranu i obrečel, měl jsem to v hluboko v sobě, jako jednu z největších výzev. Další roky jsme se v týmu stabilizovali a místo bojů o záchranu jsme hráli klidný střed tabulky. Až do minulé sezony. Druhé místo v přeboru považuji jako obrovský úspěch, který se už nemusí opakovat.

I když odcházíte, předpokládám, že nýrský fotbal budete sledovat i nadále.

Samozřejmě! Odešel jsem z týmu, kterému jsem dlouhá léta dělal kapitána. Asi nejvíc mě mrzí, že odcházím v době, kdy se mladí kluci neskutečně zlepšili, zkrátka prošli obrovským progresem. Mám z nich obrovskou radost, za těch šest let v Nýrsku si troufám říct, že po mém boku dorostli ve fotbalisty nadstandardní krajské úrovně. Jsem na ně opravdu moc pyšný.

Tomáš György na archivním snímku.Zdroj: Deník / Martin Mangl

Věříte, že se do Nýrska ještě někdy ve své kariéře vrátíte?

Nevěřím – vím, že se jednou vrátím! V Nýrsku jsem doma, je to moje srdeční záležitost. Nicméně nyní jsem vycítil, že před zájmy svými dám přednost zájmům rodiny. Fotbal v Německu by pro mě neměl být tolik časově náročný, lehce uleví rodinnému rozpočtu a po tak skvělém výsledku z minulé sezony necítím, že Nýrsku něco dlužím. Naopak, přijít do týmu I. A třídy a odejít jako kapitán týmu, který byl krůček od postupu do divize? Kdo tohle může říct?

Chtěl byste na závěr ještě něco svému – již bývalému – klubu na dálku vzkázat?

Chtěl bych lidem v Okule popřát především mnoho zdraví a úspěchů. Budou mi moc chybět. Každopádně, když budu mít čas, vždycky je dorazím podpořit. Chtěl bych poděkovat i vám – Deníku. Za zájem o nýrský fotbal. Byla radost s redakcí spolupracovat a já doufám, že si to ještě někdy zopakujeme. Moc všem děkuji.

