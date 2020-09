Svěřenci hlavního trenéra Pavla Hrubce doma deklasovali svého soka vysoko 7:1 a slaví první výhru v sezoně. K zisku tří bodů přispěl dvěma góly také navrátilec Miroslav Vrhel, jenž naposledy oblékal dres německého SV Jandelsbrunn v regionální A-Klasse.

Jak vlastně došlo k vašemu návratu do Sušice? Přispěla k tomu i současná koronavirová situace?

Každý pátek jsem v Sušici trénoval, takže jsem byl s lidmi tady pořád v kontaktu. Už dříve jsme společně s Mírou Králíkem avizovali, že se do Sušice vrátíme až na jaře, jelikož jsme v Německu slíbili, že tam dohrajeme podzim a pak se uvidí. Jenže ten je kvůli koronaviru všelijaký, takže jsme se do Sušice vrátili už teď. To byl ten nejhlavnější důvod.

V neděli jste si po delší odmlce v dresu Sušice zahrál soutěžní zápas a hned z toho bylo cenné vítězství. Jak utkání hodnotíte?

Od začátku jsme byli lepším týmem, i když je pravda, že i Mochtín měl v zápase krátké pasáže, ve kterých nás trošku zlobil.

Co podle vás rozhodlo o osudu zápasu? Nabízí se gólová smršť mezi 61. a 66. minutou, ve které jste vstřelili čtyři góly a definitivně zlomili odpor soupeře…

Dlouho nás trápila finální fáze. Když se dostaneme kolem vápna, musí do něj lítat nebezpečné balony. Spoustu jsme jich ale kopli za autovou čáru nebo na nohu protihráče. Mně osobně ulétly nejméně čtyři centry. Rozhodla poločasová přestávka. Trenér z lavičky dobře viděl, jaké má soupeř slabiny, něco jsme si řekli a trenéra poslechli. Druhá polovina zápasu byla v naší režii.

Jak jste se cítil na hřišti vy osobně? Vstřelil jste dvě branky, to není špatné…

Po dlouhé době jsem se cítil do zápasu vtažený, bavilo mě to, ale fyzicky to z mé strany bylo hrozné. Nepamatuji si, že by mě někdy v životě braly křeče do obou nohou. Chybí mi tréninkové vytížení a ostrý zápas jsem hrál po opravdu dlouhé době.

Nyní vás čeká těžké utkání na Petříně, kde změříte síly s tamní rezervou, která letos ještě neztratila ani bod. Jaký zápas očekáváte?

Zápasu na Petříně se nebojím. Nemám strach z žádného soupeře v I. A třídě. Určitě chci vyhrát. Máme tým plný mladých kluků a potřebujeme do nich dostat vítěznou mentalitu. To je teď vlastně to nejdůležitější.