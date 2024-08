Ofenzivnější roli mu svěřili trenéři Vlček a Steinbrücker v domažlickém béčku. "Zranili se dva útočníci a nevědělo se, koho dát do útoku. Nedávali jsme hodně gólů, takže jsem Tondu Vlčka a Martina Steinbrückera na tréninku popichoval, že by v útoku mohli zkusit mě, tak mě vyslyšeli a první zápas jsem vstřelil dva góly. Od té doby jsem nehrál na jiném postu," vybavil si fotbalista Měcholup.

Většinu kariéry nastupoval jako defenzivní fotbalista. "Ale posledních sedm osm let hraju nahoře a docela mi to tam padá," řekl Javorský.

V minulých sezonách plnil roli hrajícího trenéra, ale tento soutěžní ročník se v Měcholupech o koučink starají Petr Novák, Zdeněk Zadražil a Martin Janda. "Martin přišel z Klatov a je hrajícím trenérem. Tato trojice si vychází vstříc, spolupracují dobře," uvedl Pavel Javorský.

Trénování se vzdal kvůli časovému zaneprázdnění a zdravotním potížím. "Doufám, že i přes toto všechno budu moct zasáhnout do co nejvíc zápasů a klukům pomoct. U mě je to zápas od zápasu, do větší budoucnosti se nedívám. Pokud mi zdraví dovolí, tak hrát chci," pravil.

Měcholupy zůstávají navzdory výhře nad tradičním účastníkem I. A třídy při zemi. "Postupové ambice určitě nemáme. Chceme být rovnoceným soupeřem každému protivníkovi. Cíl v podobě umístění v tabulce momentálně nemáme. Přišli noví hráči, takže je otázka, jak si to všechno sedne. Hlavní je mít ze hry radost a potrápit každého soupeře," prohlásil Javorský.

Nováček soutěže vede po prvním kole tabulku. "Je příjemné vidět se na prvním místě, ale jsem realista. Podle mě v I. A třídě jsou týmy, s kterými se zatím rovnat nemůžeme, protože jsou trochu odskočené. Jsem zvědavý, jestli jim dokážeme aspoň trochu konkurovat," uzavřel Pavel Javorský.