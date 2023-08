Luby v generálce přejely Mrákov. Zasloužili jsme si vyhrát, říká nováček Startu

„Stále do sestavy zapojujeme nové a mladé hráče, proto je super, že oproti předchozím sezonám, kdy nás bylo méně, je nás teď celkem hodně. Soupeři jsme nedovolili moc šancí ke skórovaní, za to my jsme dali dvě branky po krásných akcích. Nebýt soupeřova gólmana, mohlo to skončit i vyšším rozdílem," poukázal a zároveň vyzdvihl chytače mezi třemi tyčemi Košutky.

„Jsem rád, že se nám zápas povedl jak výsledkově, tak i herně a všem našim fanouškům, kteří na utkání byli, jsme ukázali, že se mají v nové sezoně na co těšit. Teď už vyhlížíme Stříbro, které určitě chceme porazit a začít nový ročník vítězstvím," dodal Kalivoda, sedmadvacetiletá stálice v sestavě Okuly.

