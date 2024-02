Dvě branky vstřelil Lukáš Korelus, mladší bratr hrajícího trenéra Tomáše, zbývající trefu obstaral zkušený Radek Šindelář. „Soupeř byl po soustředění, takže nám bylo jasné, že chvíli s námi krok vydrží, ale časem pravděpodobně odpadne. Hlavně jsme chtěli hrát to, o co se od ledna snažíme, a nezranit se. Každopádně chválím soupeře, za to jak k zápasu přistoupil i za to, jak se nám snažil utkání znepříjemnit," uvedl třicetiletý trenér Tlumačova Tomáš Korelus, který už vyhlíží následující přípravný zápas s Meclovem.