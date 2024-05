Čtyřgólový nášup v jednom utkání ovšem není jeho rekord. "Za Klatovy B proti Kdyni v přátelském utkání jsem vstřelil šest gólů, v soutěžním duelu to bylo pět branek Vrhavči v I. B třídě za Klatovy B," vybavil si 24letý fotbalista Švihova.

Aizner má ve statistikách I. B třídy této sezony osm branek, ale nižší číslo je zapříčiněné zraněním.

"Rok a půl jsem byl mimo hru, protože jsem po dlouhém zranění nártu. Takže se do toho potřebuju dostat. Vypadá to, že se to už daří," uvedl.

Kolik by chtěl dát branek do konce sezony? "Ještě dvanáct, protože máme sázku, že jich dám dvacet. Reálné číslo je tak šest. Trenér se vsadil s jiným trenérem o sud piva, takže já jsem takový obětní beránek. Doufám, že mě nebude střídat, abych splnil sázku," smál se Adam Aizner.

Za vstřelení čtyř branek dostane od spoluhráčů "pokutu" do týmové pokladny. "Ještě nevím, kolik," dodal.

S fotbalem začínal v Lužanech, následovaly Přeštice, Klatovy a momentálně hraje ve Švihově. "Sem mě přivedla parta kluků, mám ve Švihově spoustu kamarádů. Dělá se tady fotbal dobře, jdeme nahoru, takže to mě zaujalo," vysvětlil Aizner.

V současnosti hraje I. B třídu, ale na pět zápasů nastoupil v divizi.

"Mám ambice ještě hrát vyšší soutěž, ale nevím, jestli je to reálné. Snad se Švihovem postoupíme do I. A třídy," přeje si Adam Aizner.