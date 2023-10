Nabrali solidní formu a stoupají tabulkou. Naposledy fotbalisté Měcholup porazili v 9. kole prostřední skupiny krajské I. B třídy Losinou 5:0, bodovali počtvrté za sebou a aktuálně jsou se ziskem šestnácti bodů na čtvrtém místě, přičemž třetí Mochtín je na tom lépe jen díky skóre.

Fotbalisté TJ Měcholupy (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) deklasovali na domácím hřišti Losinou vysoko 5:0. | Foto: Jindřich Schovanec

„Jsem rád za tři body a za nulu vzadu, už třetí z posledních čtyř zápasů, na což jsme nebývali zvyklí. Myslím si, že jsme měli zápas pod kontrolou, dali jsme pět branek a další šance ještě zahodili. Je vidět, že naše výkonnost jde v poslední době nahoru,“ těšilo hrajícího trenéra Měcholup Pavla Javorského.

„Musím ale ještě pochválit Losinou, která nebyla tak odevzdaná, jak může napovídat konečný výsledek. Na míči byl soupeř kvalitní, hlavně ve středu hřiště, ale na posledních dvaceti metrech jsme dominovali my a do šancí jsme hosty příliš nepouštěli,“ doplnil Javorský, mimochodem čerstvý ženáč. V dalším kole jedou Měcholupy do Svéradic. Utkání na hřišti posledního týmu tabulky začíná v neděli od 15.30 hodin. Kdo se bude radovat ze zisku bodů?

TJ Měcholupy – TJ Sokol Losiná 5:0

Poločas: 3:0. Branky: 9. Pešek vlastní, 19. Dušan Bálek, 27. Duchek, 50. Javorský, 64. Jandečka. Rozhodčí: Zavadil – Brůha, Stach. ŽK: 2:3 (42. Jandečka, 70. Zelenka – 61. Spörl, 63. Bajer, 80. Gavora). Diváci: 50. Sestava TJ Měcholupy: Kovařík – Veselka, Kadlec, Bečka, Duchek (84. Daniel Bálek), Kaas (71. Čížek), Jandečka, Červený, Dušan Bálek, Javorský, Zelenka (71. Harmady). Trenéři: Pavel Javorský, Petr Novák, Zdeněk Zadražil. Sestava TJ Sokol Losiná: M. Albl – Pešek (46. Tobrman), Votípka, L. Šindelář (79. Šlais), Bajer, Hrach, Tic, Spörl, Gavora, M. Šindelář (66. Tančouz). Trenér: Rudolf Spörl.

