V pátek na neutrální půdě ve Zbůchu se mezi oběma týmy odehrála velmi vyrovnaná partie, kterou pro Domažlice rozhodli svými góly ostrostřelci Dvořák s Danem Černým. Za mladý výběr plzeňského družstva se prosadil Alexander Sojka, jenž v 77. minutě snižoval na konečných 1:2 z pohledu viktoriánů.

Zdroj: facebook fanoušků FCVP a HCŠP

„Do zápasu jsme šli v oslabené sestavě, ale zápas jsme podle mého názoru zvládli velmi dobře. Hráli jsme solidně z obrany a čekali jsme na chyby soupeře. Dali jsme dva hezké góly, ale mohli jsme ještě minimálně jednu branku přidat. Viktorka je výborně kondičně připravená a ke konci zápasu to bylo znát. Posledních 15 minut už to z naší strany nebylo ono, ale naštěstí jsme protivníka k ničemu vážnějšímu již nepustili a vyhráli," hodnotil utkání domažlický fotbalista Kryštof Pavlík.

„Pro náš mladý tým byl souboj s Jiskrou velmi cenným z hlediska sbírání zkušeností. Utkání mělo velmi dobrou úroveň, byť na obou stranách chybělo několik hráčů. I když to byla jen příprava, mrzí nás, že jsme neuspěli, protože chceme vyhrát každé utkání, chceme mít v týmu vítězné typy hráčů. Na druhou stranu se stále připravujeme na třetí ligu a zkoušíme určité herní varianty. Kluci mě rozhodně nezklamali,“ měl jasno trenér Viktorie Josef Parlásek.

Pro Domažlice se (vyjma nedělního benefičního utkání pro Jiřího Šámala) jednalo o poslední přípravné utkání před téměř třítýdenní přestávkou.

Pak by pro Chody, které teď trápí celá řada zranění, měla nastat ta pravá letní dřina, v rámci které sehrají přípravné duely s divizní Doubravkou, Mýtem (oba zápasy se budou hrát v rámci memoriálu Matěje Strejčka), a dále také s Viktorií Plzeň do 19 let, se Zbuzany (třetí liga) a Petřínem (divize A). Ve fotbalovém zákulisí se také spekuluje o zápasech s ligovou Plzní a pražskou Spartou.

Benefiční utkání pro Jiřího Šámala

V neděli se na domažlické Střelnici uskuteční benefiční utkání pro bývalého hráče Jiskry Domažlice a trenéra Vejprnic Jiřího Šámala, který se v dubnu dozvěděl krutou diagnózu – že trpí nemocí ALS, na kterou před rokem zemřel plzeňský fotbalista Marián Čišovský nebo již dřív bývalý politik Stanislav Gross.

Nedělní benefice s názvem „Fotbalem pro Jirku Šámala“ začíná ve 14 hodin předzápasem mládežnické akademie TJ Jiskra Domažlice. Zakončená bude hlavním zápasem mezi týmy Jiskra Domažlice ČFL – Jiskra Domažlice divize (Tým Jiskry Domažlice vs. tým Jiřího Šámala).

Zdroj: Youtube

Na hřišti se kromě současných fotbalistů chodského celku bude prohánět třeba Pavel Horváth, Pavel Fořt, Martin Ticháček, Martin Sladký nebo Petr Šíma. Výtěžek z akce půjde na podporu Jiřího Šámala. Finanční příspěvek můžete posílat i mimo nedělní benefici na transparentní účet na obrázku níže.

Benefice pro Jiřího Šámala.Zdroj: TJ Jiskra

