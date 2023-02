Jihočechům sice nasázeli šest gólů, ale hned třikrát inkasovali. Výhra 6:3 budí malinko rozpaky. „Konečný výsledek sice vypadá poměrně jednoznačně, ale na hřišti to tak rozhodně nebylo. Lom byl podle mého názoru v určitých pasážích zápasu lepší než my. My jsme byli těžkopádní a hráli jsme dost individuálně," připustil v hodnocení pro Deník kapitán Domažlic Petr Mužík.