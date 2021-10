Hosté na horké půdě houževnatého soupeře nakonec dokázali zvítězit 3:1, v čele tabulky už mají osmibodový náskok a vzhledem k tomu, že do konce první poloviny sezony zbývají už jen dvě kola, si s předstihem zajistili titul půlmistra.

„Je to tak. My vyhráli, naopak ostatní týmy za námi zaváhaly, takže jsme se dvě kola před koncem stali podzimním mistrem. Kluky jsem ale upozorňoval na to, že jaro bývá vždycky náročnější, takže je potřeba dobře dohrát i dva zbývající zápasy podzimu,“ přemýšlel nahlas hrající kouč Jiskry Pavel Javorský.

TJ Start Tlumačov (žlutí) vs. TJ Jiskra Domažlice B (modří) 1:3.Zdroj: Jiří Pojar

V Tlumačově jeho svěřenci začali výborně. Už v 5. minutě se po narychlo rozehraném rohovém kopu prosadil Hojda a ve 25. minutě navýšil náskok Jiskry právě Javorský, který skóroval po nádherné a velmi rychlé akci týmu.

Na začátku druhého dějství zvýšil náskok Chodů neskutečným přímým kopem ze třiceti metrů Vojtěch Černý a definitivně tak zlomil odpor domácího celku. Na vítězství Domažlic nic nezměnila ani trefa Leitla, který proměnil penaltu.

V Tlumačově přišlo na fotbal hodně lidí.Zdroj: Jiří Pojar

„Já osobně jsem v Tlumačově ještě nikdy nevyhrál, takže jsem za tři body moc rád. Podali jsme slušný výkon, i když na mladších hráčích byla z velikosti derby cítit nervozita. Důležité ale bylo, že jsme vstřelili brzy gól a v prvním poločase přidali ještě jeden. I přesto i domácí dokázali zahrozit, zejména ze standardních situací, po kterých to smrdělo. I když jsme ve druhé půli inkasovali na 1:3, zbytek zápasu jsme si už pohlídali,“ doplnil spokojený kouč Javorský.

Ve zbytku podzimu hraje Benfika, jak se záloze třetiligové Jiskry přezdívá, doma s Rapidem (24. října od 15.30 hodin) a v Nepomuku (30. října od 15.30 hodin).

Start Tlumačov - Jiskra Domažlice B 1:3

Poločas: 0:2. Branky: 61. Leitl z penalty – 5. Hojda, 25. Javorský, 48. V. Černý. Rozhodčí: Bogdan. ŽK: 3:5. ČK: 81. Copák (Tlumačov). Diváci: 225. Tlumačov: Pejsar (46. Touš) – Leitl, Wolf, Kobes (63. Frček), T. Šindelář, Copák, R. Šindelář, Džugan, Malík, Sobotník, M. Váchal (78. Rottenborn). Trenér: Pavel Čadek. Domažlice B: Červený – T. Korelus, Hojda, Sloup, Sedláček, Soupír, Jahn, V. Černý, Neumann (89. Kubica), Z. Peroutka (58. Hoang), Javorský (82. Chodora). Trenér: Pavel Javorský.

Zdroj: tvcom.cz