Dlouho dobu se přetahovali s Tomášem Hatinou, ale finiš vyšel lépe mladíkovi, který teď malinko slaví. Řeč je o osmnáctiletém fotbalistovi FK Okula Nýrsko Jiřímu Tauškovi, který ovládl internetovou anketu Deníku o nejlepšího hráče 19. kola krajského přeboru před již zmiňovaným Tomášem Hatinou z Mýta a dalšími třemi nominovanými plejery. Z celkového počtu 2876 hlasů získal osmapadesát procent.

Jiří Taušek, fotbalista FK Okula Nýrsko. | Foto: Jindřich Schovanec

„Že jsem se dostal do nominace, to jsem se dozvěděl v pondělí večer. A samozřejmě tuším, kdo pro mě nejvíce hlasoval. Mám velkou rodinu, ta se určitě hodně zapojila. A pak určitě i kamarádi. Chtěl bych jim všem moc poděkovat," vyznal se ve čtvrtek večer benjamínek nýrské Okuly.

Toho do nominace tak trochu protlačil spoluhráč Karel Kalivoda mladší, jenž jediným gólem rozhodl o výhře nad Nepomukem. „Pochvalu skládám zejména našemu mladému hráči Jirkovi Tauškovi, který předvedl svůj nejlepší výkon," řekl Kalivoda. „Pochvala vždycky potěší. Zejména od tak zkušeného hráče, kterým Karel Kalivoda bezesporu je. Tímto mu děkuji," kontroval skromně Jiří Taušek.

Ten pak zhodnotil i samotný mač s Nepomukem, který se jemu (i týmu) povedl. A nakonec z toho bylo vítězství, první na jaře. „Byl to zápas, ve kterém jsme měli více ze hry, ale dost šancí jsme neproměnili. Hosté naopak naší branku ohrožovali pouze z nebezpečných protiútoků. Zápas nakonec rozhodl pokutový kop, který byl naprosto správně odpískán. Myslím si, že jsme zaslouženě získali tři body," prohlásil. Jiří Taušek se následně vrátil ještě ke svému vítězství v anketě. Bude ho něco stát? „No… něco takového už se řešilo na tréninku. Přesnou částku ještě nevím, ale Vargič (Imrich Varga) si na ni určitě dá záležet," culí se fotbalista, který se už ale poctivě připravuje na sobotní utkání s Košutkou, jehož dějištěm bude přírodní trávník v Ledcích na Plzeňsku. „Bude to těžký zápas, ale my si jedeme pro tři body," hlásí mladík odhodlaně.

