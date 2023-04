Jak reagovali spoluhráči, když jste získal nominaci na hráče kola krajského přeboru? Tomáš Michálek s Mírou Černohorským informaci poslali do společné skupiny na sociálních sítích, aby pro mě ostatní hlasovali a mohli mě zkásnout o peníze do týmové pokladny.

Vyhrál jste, tak o kolik korun budete chudší?

To radši nechci vědět, protože Černoch (kapitán Holýšova Miroslav Černohorský, pozn. aut.) je na to dost přísný (smích). Dělá to podle pocitu a říkal, že je vysoká inflace, takže mě to bude stát asi hodně.

Stal jste se kvůli nominaci terčem vtípků?

Ty si ze mě dělají celoročně, jelikož jsem brankář. Gólmanům se dělají srandičky celý rok. Ale je to vzájemné.

Je výhra v anketě závazkem, aby se vám dál dařilo?

Závazek ne. My víme, o co hrajeme. Mám radost, že jsem udržel dvě nuly za sebou, což se mi dlouho nepovedlo. Teď máme před sebou tři kola, v nichž můžeme jen získat. Tyto zápasy se mně chytají uvolněněji než utkání, v kterých musíme za každou cenu bodovat.

Není málo remíza doma s Rapidem Plzeň?

Podle průběhu utkání je bod zlatý. Rapid přes zimu docela zajímavě posílil. Má mladý tým a dobré trenéry, takže si myslím, že příští rok budou hrát výš. Chybí jim ale kanonýr. Hrají dobře po vápno, ale nemají rozdílového střelce jako my máme Vénu Šperla. Bod doma je málo, ale na druhou stranu jsme pět zápasů neprohráli, takže beru bod. Teď jedeme vyhrát do Nýrska.

Holýšov má tuto sezonu už druhého trenéra, když Štěpána Hirschla vystřídal v zimě Jaroslav Kubeš…

Já jsem zažil ještě pana Jakše, který nás trénoval minulou sezonu. Patřil jsem Horní Bříze, ale nechtěl jsem se v bráně střídat po dvou zápasech, proto jsem šel na půl rok do Holýšova. Tomu se uzdravil brankář, tak mě Horní Bříza poslala pomoct Zruči se záchranou. V létě jsem se vrátil na trvalý přestup do Holýšova.

Teď musíte být spokojený, protože chytáte pravidelně.

Fotbal beru tak, že je pro mě více odchytat třicet zápasů v krajském přeboru, než se střídat nebo odchytat čtyři pět utkání ve vyšší soutěži.

Jak se liší herní styl trenéra Kubeše od trenérů Hirschla a Jakše?

Trochu je jiný. Pod panem Kubešem jsme nejprve zkoušeli hrát systémem 4-3-3. Jeden zápas to šlo, další ne. Takže jsme to změnili na 4-4-2 nebo 4-2-3-1. Myslím si, že teď máme dobrý mančaft, zajímavě jsme posílili, takže nám to herně sedí. Vpředu máme dva zkušené fotbalisty. Pan Hirschl byl hodně detailista a přísný. Trenér Jakš zkoušel na každé mužstvo jiné rozestavení, hru přizpůsoboval soupeři.

