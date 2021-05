I letos byl koronavirus silnější a týmy napříč celou zemí musely oželet důležité zápasy o mistrovské body. Teď se ovšem (jako na potvoru) situace v tuzemsku o pořádný chlup zlepšila a sportování venku je za určitých podmínek povoleno.

Toho využila šestice týmů z Plzeňského kraje, která se zúčastní druhého ročníku turnaje, který vzpomíná na útočníka Přeštic Matěje Strejčka, který loni na konci dubna náhle odešel do fotbalového nebe. V pouhých třiceti letech…

Zatímco v úvodním ročníku na turnaji mezi sebou soupeřilo osm týmů, letos je účast o čtvrtinu hubenější. „Letošního ročníku se nezúčastní Rokycany a nakonec svou účast odřekli i dorostenci Viktorie Plzeň,“ sdělil iniciátor celého turnaje a šéftrenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Na turnaji tak budou hrát „pouze“ divizní Přeštice, Klatovy, Mýto, Petřín, plzeňská Doubravka a třetiligové Domažlice. Většina termínů zápasů (hrát bude každý s každým) je zatím v jednání.

2. ročník Memoriálu Matěje Strejčka

Program - 1. kolo: Petřín – Mýto, Přeštice – Klatovy, Domažlice – SENCO Doubravka, 2. kolo: Petřín Plzeň – Přeštice – Klatovy – Domažlice, Mýto – SENCO Doubravka, 3. kolo: Mýto – Přeštice, Petřín – Domažlice (21. května 17.30), SENCO Doubravka – Klatovy, 4. kolo: Klatovy – Mýto, SENCO Doubravka – Petřín (4. června 18.00), Přeštice – Domažlice, 5. kolo: Domažlice – Mýto, SENCO Doubravka – Přeštice, Klatovy – Petřín.



Pravidla turnaje:

- hraje se systémem každý s každým.

- v případě nerozhodného výsledku po 90 minutách se kopou penalty.

- o konečném pořadí rozhoduje: počet bodů, vzájemný zápas, skóre, a až poté větší počet vstřelených branek.

Vzpomínka na Matěje Strejčka

Matěj Strejček byl fotbalistou tělem i duší. Nejpopulárnější sport světa miloval. Možná jako nikdo jiný. V mládežnických kategoriích hrával za Karlovy Vary. V Plzeňském kraji se do povědomí dostal díky svému angažmá ve Lhotě (2014 – 2017), kde patřil k vyhlášeným kanonýrům. Rychlost, dravost, nebojácnost, buldočí povaha. A hlavně mraky gólů.



To ho zdobilo, tyto aspekty děsily všechny obránce. V polovině roku 2017 Matěj Strejček přestoupil do Přeštic – do týmu, který tehdy čekala nováčkovská sezona mezi divizní elitou.

Zdroj: archiv



„Můj přestup do Přeštic byl jako blesk z čistého nebe. Připravoval jsem se na novou sezonu s tím, že budu hrát ve Lhotě, ale na přelomu června a července se tam událo nečekané zemětřesení, které nikdo nemohl nijak ovlivnit. Skončil generální sponzor a ze Lhoty odešlo několik hráčů. Tím podle mého názoru skončily ambice Lhoty bojovat v přeboru o ta nejvyšší umístění a případný postup do divize. Když mě telefonicky kontaktoval trenér Uzlík a projevil o mé služby zájem, tak jsem na jeho nabídku kývnul a už se těším na další výzvy,“ řekl tehdy Matěj Strejček. Mimochodem kluk, který nikdy neodmítl žádost o rozhovor. I když byl naštvaný z porážky svého týmu…

Společně s ním na jih Plzeňska odešli Vladislav Fiala, Václav Zelenka a Jiří Hrdlička. Matěj ale v Přešticích jako jediný vydržel. V dresu ambiciózního týmu si připsal 73 startů, ve kterých nasázel 32 branek. Vizitka, kterou se mohl pyšnit málokdo. Pak přišel osudový den – 27. duben roku 2020. Den, který byl pro fotbalového útočníka s neuvěřitelným čichem na góly posledním. Zradilo ho srdce, které bilo především pro fotbal. Matěji Strejčkovi bylo pouhých 30 let…

První ročník kořístí Petřína

Vítězem úvodního ročníku Memoriálu Matěje Strejčka, který vloni hrálo osm družstev (Petřín Plzeň, SENCO Doubravka, ROBSTAV Přeštice, SK Klatovy 1898, Slavoj Mýto, FC Rokycany, TJ Jiskra Domažlice a FC Viktoria U19) se stali fotbalisté SK Petřín Plzeň, kteří vyhráli šest ze sedmi duelů a díky lepší vzájemné bilanci s třetiligovou Jiskrou Domažlice slavili celkové prvenství.

„Kvalitní turnaj, těžcí soupeři, výborné zápasy. Za nás skvělé. Bylo to fajn pro nás i pro kluky. I tento úspěch se jim v hlavě určitě uloží. Teď půjde jen o to tyto výsledky nějakým způsobem přenést i do mistrovského podzimu,“ přál si na konci června 2020 spokojený trenér vítězného Petřína Radek Vodrážka.

Na druhém místě skončily již zmíněné Domažlice a bronzovou medaili vybojovala devatenáctka Viktorie Plzeň. „Pro kluky byl tento turnaj velkou a cennou zkušeností. V konkurenci nejlepších týmů kraje obstáli. Těší mě to i z toho pohledu, že jsme nastupovali s hráči, kteří svým ročníkem spadají ještě do kategorie mladšího dorostu. Byl to opravdu super turnaj a pochvalu zaslouží také Radek Vodrážka. Organizace a zápasy byly naprosto parádní,“ uvedl tehdejší kouč mladých Viktoriánů Josef Parlásek.