.Zápas se přitom pro hrádecké fotbalisty nevyvíjel podle ideálního scénáře. Už v 6. minutě proměnil nařízenou penaltu domácí Macht a Košutka vedla 1:0. „Začátek se nám opravdu moc nevydařil. Hned v úvodu jsme totiž inkasovali z penalty, která byla správně odpískaná,“ uznal trenér Hrádku Jiří Brabec.

Důležité pro hosty bylo, že se jim ještě do poločasu podařilo vyrovnat. Po půlhodině hry se prosadil Kutil. „Musím ale říct, že i když nám nevyšel začátek, celý zápas jsme domácí dost tlačili. Od toho prvního gólu jsme převzali otěže zápasu do svých rukou a byli jsme to právě my, kdo diktoval tempo hry,“ pokračoval kouč Hrádku, který tak Košutce oplatil loňskou porážku 0:3. „Také tenkrát jsme soupeře mačkali, jen s tím rozdílem, že jsme nedokázali vstřelit gól,“ vzpomínal na loňskou bitvu kouč Brabec.

I v sobotu jeho svěřenci málem doplatili na bídnou koncovku. Naštěstí přišel závěr zápasu a gólový uragán v podání Hrádeckých. Osm minut před koncem se prosadil Štěpán, v 84. minutě Skála a v páté minutě nastavení upravil na konečných 4:1 Radek Kočí. „Jsem rád, že jsme byli trpěliví a že jsme svou převahu zúročili,“ liboval si Brabec.

Suma sumárum: dva zápasy, dvě výhry, skóre 8:1 a šest získaných bodů. „Je to nádhera, se kterou jsme moc nepočítali,“ rozplýval se trenér Hrádku.

Na úvodní zápasy je ale teď potřeba zapomenout.

Už v sobotu totiž do Hrádku přijedou Radnice, které patří k favoritům soutěže. „To určitě. Už vloni hrály podle mého názoru nejhezčí fotbal, takže se na ně musíme poctivě připravit. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého, ba právě naopak – čeká nás dost možná nejtěžší soupeř celého podzimu,“ míní hrádecký šéf lavičky. Utkání s Radnicemi začíná v Hrádku 5. září od 17.00.