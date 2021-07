Chodové se po bezbrankovém poločase dostali zásluhou hrajícího trenéra Pavla Javorského do vedení, ale po hodině hry vyrovnal Jan Zajíček, nová klatovská posila. Utkání (a nejen to), které nakonec nepoznalo vítěze, pro Deník zhodnotil jeden z nejzkušenějších hráčů klatovského týmu – univerzál Michal Lukeš.

„Byl to klasický zápas přípravy. Na obou stranách bylo k vidění spoustu nepřesností a laciných ztrát. Především během první půle. Ve druhém poločase jsme se trochu zlepšili, ale určitě je před námi ještě pořádný kus práce,“ uvědomuje si Michal Lukeš.

Co vám tedy první zápas přípravy ukázal? Kde se potřebujete jako tým zlepšit?

Prostor pro zlepšení je podle mě vždycky a ve všem. Ale kdybych teď měl být konkrétní, spoustu akcí jsme nebyli schopní dotáhnout do zakončení. Určitě se tedy musíme zlepšit v předfinální a finální fázi.

A co vy osobně? Jak jste se po kratší pauze na hřišti cítil?

Já se cítil celkem dobře. Ke konci zápasu mi už sice docházely síly, ale čekal jsem to horší. Určitě je třeba kvalitně potrénovat, aby bylo kde brát.

Proti Domažlicím za vás nastoupily také dvě posily – Jiří Sedláček a Jan Zajíček, který dokonce vstřelil branku. Jak oba kluci zapadli do klatovské kabiny?

Jsou tu krátce, ale myslím si, že s tím, aby zapadli do party, mít problémy nebudou. Jsou to velice mladí kluci a určitě pro nás budou velkými posilami.

Za necelý měsíc vám už začíná nová sezona, ve které budete bojovat o mistrovské body. Předpokládám, že po dvou nedohraných ročnících amatérských soutěží se už asi dost těšíte…

Moc se těším! Hlavně, aby se už konečně dohrálo vše, co je v plánu. Už nechci zase zažít přerušení soutěže, nebo její předčasné ukončení.