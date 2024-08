Pochází z Lubů u Klatov, kde také s fotbalem začínal, ale po přestěhování do Přeštic tam hrál za dorost. Pak se vrátil do Klatov, aby okusil divizi mužů. „Ale tam se mně to nějak nelíbilo. Taky si myslím, že je to jeden z důvodů, proč tam fotbal takhle dopadl,“ zmínil Jakub Javorský sestup Klatov z divize.

A když se mu ozvali z Chlumčan, řekl si, že to zkusí. „Tady je parta výborná. Zatím nejlepší z těch, kde jsem byl,“ pochvaloval si tým, kterému pomohl k postupu do nejvyšší krajské soutěže.

A do ní vstoupily Chlumčany vítězstvím 6:1 v Nýrsku, lepší premiéru asi už ani být nemůže…

Přesně takhle jsme si to představovali, je důležitý do sezony dobře vlétnout. A jsme za to samozřejmě rádi.



Asi budete souhlasit, že tomu pomohly i vaše dva rychlé góly?

Určitě. Ale nebylo to poprvé, myslím, že už se mně v kariéře párkrát povedlo takhle rychle skórovat.



Chlumčany postupovaly po odstoupení Chotíkova až ze čtvrtého místa minulé sezony I. A třídy. Jaká jsou vaše očekávání?

Asi nepřekvapím, když řeknu, že se chceme dostat co nejvýš. Nejlepší by bylo umístění top trojce, uděláme pro to všechno. Myslím, že máme natolik kvalitní tým, abychom to mohli dosáhnout.



Změnil se nějak v létě kádr? Posílili jste?

Přišel jenom jeden dorostenec z Přeštic, jinak jsme úplně ve stejné sestavě.



Po úvodním vysokém vítězství v Nýrsku jste ale ve 2. kole prohráli doma 0:2 s Tachovem, který sestoupil z divize. Co vám ukázalo tohle utkání?

Že jsou v naší hře pořád ještě chyby, máme ještě na čem zapracovat.



V čem vidíte největší rozdíl oproti I. A třídě, z níž jste postoupili?

V přeboru je hra rychlejší a hlavně jsou všechny týmy lépe připravené na soupeře.



Myslíte po taktické stránce?

Přesně tak, každý už ví, co má hrát. Na jakého soupeře, co platí.



Tak se pojďme podívat, jak jste na tom vy. Teď vás čeká Kaznějov, jaký to bude soupeř?

Koukal jsem ještě neinkasovali, takže to je velká výzva. Ale myslím si, že pokud odvedeme standardní výkon, dodržíme pokyny, můžeme porazit. Náš cíl je získat tři body.