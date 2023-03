/ZIMNÍ PŘÍPRAVA/ Generálku na blížící se jarní část sezony béčkové skupiny krajské I. B třídy, do které budou vstupovat z prvního místa, měli absolvovat v sobotu od 14 hodin doma proti Mrákovu. Počasí a stav hrací plochy ale byly proti. A tak fotbalisté TJ Měcholupy nakonec odehráli svoje poslední přípravné utkání o dvě hodiny dříve, na umělé trávě v Klatovech, navíc proti jinému soupeři. A tím byl Postřekov (I. B třída, skupina A).

TJ Měcholupy (žluté dresy), ilustrační snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

Svěřenci hrajícího trenéra Pavla Javorského nakonec v Klatovech zvítězili těsně 2:1 a v zimní přípravě zůstali stoprocentní. Teď to jen potvrdit také v mistrovských soubojích. O branky Měcholup se postarali Dušan Bálek a Pavel Javorský, který se ve třech přípravných duelech týmu prosadil hned pětkrát.

„I když už nás za týden čeká první mistrovské utkání, jako generálku jsme souboj s Postřekovem úplně nebrali. Znovu dostali šanci všichni hráči, které jsme měli k dispozici, někteří si navíc zahráli na úplně jiných postech, než na jaké jsou zvyklí," vysvětlil v povídání pro Deník pětatřicetiletý Pavel Javorský.

„Prvních třicet minut nebylo z naší strany špatných, ale závěr úvodní půle se nám moc nepovedl. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale stále to nebylo ono," uznal zkušený fotbalista i trenér, ale nijak zvlášť výkon neřešil.

TJ Měcholupy (žluté dresy), ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Důležité je, že dokážeme zápasy vyhrávat, i když to herně není ideální," ocenil. „Mnohem důležitější bude, jak vstoupíme do jara, a jak se budeme prezentovat v mistrácích," uvědomuje si kouč ambiciózních Měcholup. Jeho družina zahájí honbu za postupem do I. A třídy "domácí" konfrontací proti Pačejovu. Ale opět ovšem využije služeb azylu klatovské umělé trávy. Zápas vedoucího týmu tabulky s předposledním je na programu v neděli 19. března od 10 hodin.

