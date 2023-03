Fotbalisté Tachova prosvištěli podzimní částí soutěže jako ničivé tornádo a ztratili pouze v posledním kole remízou ve Zruči. „Povedla se nám fantasticky celá podzimní sezona, sehráli jsme krásné zápasy a já mám z našeho týmu velkou radost. Kabina funguje výborně, nikdo na nás kvůli postupu netlačí a celkově atmosféra v klubu je i díky našemu vedení skvělá,“ rozplýval se kouč Jaroslav Pták. Ano, zajisté. Do postupu Tachov nikdo netlačí, to je pravda, ale… byl by to alibismus, kdy by na něj nováček soutěže nemyslel.

Nahánět neohroženého lídra přeboru bude chtít hlavně druhý Chotíkov, který však ztrácí osm bodů. Postup ale cílem není. „Dali jsme si pro jaro dva cíle. Primárně chceme v domácí odvetě porazit Tachov a pak bychom se rádi udrželi v nejlepší trojce. Chotíkov nikdy nebyl v krajském přeboru na bedně, takže by to pro nás a náš klub byl historický okamžik,“ říkal trenér Chotíkova Petr Kučera.

Nikam se neženou ani třetí fotbalisté FK Okula Nýrsko, kteří v podzimní části navázali na brilantní loňskou sezonu, ve které slavili historické stříbro. „Podzim? Jsme za něj moc rádi, povedl se nám,“ uvedl kouč Karel Kalivoda.

„I na jaře chceme hrát o co nejvyšší příčky, ale víme, že z dlouhodobého hlediska je pro náš klub a tým krajský přebor ideální soutěží. Bojovat o postup? O tom nepřemýšlíme,“ konstatoval trenér nýrských fotbalistů.

Ze čtvrtého místa bude do jara vstupovat rezerva Petřína, z páté příčky Lhota. Ta ale prožila příšernou zimní přípravu. „Chceme to v klidu dohrát, vyšší ambice v současnosti nemáme,“ procedil stroze trenér „žlutočerných“ Petr Nykles, který si během přípravy stěžoval na přístup i morálku svých svěřenců.

„Vadí mi to, mrzí mě to. Už v létě jsme měli strašnou přípravu, ale nějak jsme to na podzim zvládli. Ale takhle to nejde dělat pořád, vrátí se nám to v mistrovské soutěži. Dříve nebo později určitě,“ uvědomuje si ostřílený kouč.

Při pohledu na tabulku čeká boj o záchranu všechny týmy od šestého do předposledního místa. Stačí dva tři zápasy a situace se může pořádně zamotat. Nikdo se však vzdát předem nechce. A už vůbec ne Stříbro, které je se ziskem 15 bodů předposlední. „Budeme hrát o záchranu, to už nám bylo jasné na podzim. Doufáme, že se zachráníme a budeme hrát krajský přebor i v následující sezoně. Je to pro nás důležité,“ tvrdí Luboš Zaoral, jeden z trenérů Baníku.

Zachránit přebor by rádi také ve Staňkově, ale ten na podzim získal jediný bod. U něj tak zcela jistě platí malá neformální rovnice: záchrana = velký zázrak.

