Hattrickem se o to zasloužil třicetiletý Jaromír Králík, pro kterého se jednalo o nejpovedenější zápas letošní sezony. „Je škoda, že to přišlo až v posledním zápase podzimu, že není na co navázat," pousmál se v rozhovoru pro klubový facebook zkušený fotbalista TJ Sušice, který se na podzim prosadil celkem pětkrát. Jednou se trefil v utkání 5. kola na půdě Křimic (8:3) a pak v desátém pokračování v Plzni na Bolevci, kde Sušičtí zvítězili poměrem 3:0.