Bolevec, který vloni spadl z krajského přeboru, na začátek sezony sehrál derby v Plzni na Košutce, kde remizoval 1:1. „V prvním poločase byla Košutka lepší, vypracovala si tři čtyři šance, ale byli jsme to my, kdo šel po šťastném gólu do vedení," říkal hrající trenér Bolevce Michal Bublík.