V poslední době se jim moc nedařilo. Porážky v Blovicích, Měcholupech, ve Strážově a doma se Švihovem jsou všeříkající. Fotbalisté Svatoboru Hrádek ale o víkendu konečně zabrali. V domácím utkání 9. kola béčkové skupiny I. B třídy deklasovali nováčka ze Starého Plzence vysoko 6:2 a poskočili z předposledního na jedenácté místo tabulky.

Fotbalisté TJ Svatobor Hrádek (na archivním snímku hráči v modrých dresech) zabrali, když na domácím hřišti porazili Starý Plzenec 6:2. | Foto: David Koranda

„Konečně jsme získali tři body. Po dlouhé době se nám vrací do sestavy kluci, kteří z různých důvodů chyběli, a hned to proti Plzenci bylo hodně znát. Troufnu si říct, že naše výhra byla zasloužená a mohla být s ještě větším rozdílem. Pro nás vzhledem k postavení tabulce tři hrozně moc důležité body. Doufáme a věříme, že jich do konce podzimní části nasbíráme co nejvíc,“ uvedl fotbalista Hrádku Jiří Brabec, jeden ze střelců osmigólového utkání se Starým Plzencem.

Poločas: 1:1. Branky: 68. a 88. Skála, 33. Jiřina, 57. Brabec, 62. A. Štěpán, 71. S. Ryba – 40. Menšík, 84. Vladimír Brejcha. Rozhodčí: Slabý – Velíšek, Kulhánek. ŽK: 2:4 (69. S. Ryba, 74. Skála – 52. a 74. Menšík, 30. Vladimír Brejcha, 45. T. Brejcha). ČK: 0:1 (74. Menšík). Diváci: 95. Sestava TJ Svatobor Hrádek: V. Ryba – Gajdečka, S. Ryba, Brabec (82. Pavlíček), Kutil, Jiřina, Sekyra, A. Štěpán, Lužný, Fremund (82. Hanula), Skála. Trenér: Tomáš Linhart. Sestava SK Starý Plzenec: Parlásek – Pata, Pícka, Vlček, T. Brejcha, Seman, Pokorný, Vladimír Brejcha, Kašperák, Menšík, Bláha (69. Menčík). Trenér: Martin Bláha.

