Už ve druhé minutě se gólově prosadil Jaroslav Pretzelmayer a záhy jej napodobili Žiak, Plánička a Šafránek. „Úvod nám vyšel, už ve 22. minutě to bylo 4:0,“ radoval se trenér Jiří Dolejš, jenž chválil styl hry, kterým se soupeř prezentoval. „Svéradice k nám přijely v kombinovaně sestavě, ale chtěly hrát fotbal. Nikam nezalezly, naopak presovaly a atakovaly naší rozehrávku ve třech hráčích,“ říkal kouč. To jeho mužstvu hrálo do karet.

Z archivu: Fotbalisté TJ Sokol Mochtín (žlutí) porazili Svéradice 6:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Když jsme se dostali přes jejich presink, využívali jsme rychlé hry po křídlech a trestali,“ popisoval Dolejš. Od 22. minuty tak už nebylo o co hrát, bylo zkrátka hotovo. „Hra se záhy kouskovala, přibylo faulů, zbytečně plály emoce. Ve druhé půli už to ani nemělo s fotbalem nic společného,“ mrzelo hrajícího trenéra.

Bizarní vyloučení domácího borce

Jeho tým dohrával zápas v deseti hráčích. Po druhé žluté kartě byl v 85. minutě vyloučen Zbyněk Smolík. Důvod? Tak trošku bizarní. „Už jsme na lavičce neměli nikoho na střídání, tak jsem Zbyňka poslal ze hřiště, protože se jiskřilo a hrozila mu druhá žlutá karta,“ vysvětlil celou situaci Jiří Dolejš.

To se ovšem rozhodčímu duelu Václavu Presslovi ani trošku nelíbilo. „Svévolné opuštění hrací plochy a sundání dresu v nepřerušené hře, hráč si následně sedl mezi diváky,“ píše se v zápisu o utkání jako důvod, proč byl Smolík vyloučen.

Na každý pád: Mochtín nakonec slavil přesvědčivé vítězství 6:1 a v tabulce druhé nejvyšší krajské soutěže se vyhoupl až na páté místo. Na čtvrté Kralovice přitom Mochtínští ztrácí pouze tři body. „Ještě nedávno jsme se báli, že budeme hrát o záchranu, a teď to naopak celé smrdí baráží o postup do krajského přeboru,“ směje se hrající kouč, jenž slibuje, že kdyby jeho tým skončil po sezoně na pozicích zajišťující právě baráž o postup, půjde do toho odhodlaně.

„Víme, že na krajský přebor je asi soutěž nad naše možnosti, ale nepatříme mezi týmy, které by něco předem vzdávaly nebo odhlašovaly. Pokud by nastala situace, že půjdeme do baráže o postup do přeboru kraje, určitě se o to porveme,“ dodává zkušený trenér a stoper v jedné osobě. Jiné starosti naopak mají právě ve Svéradicích. Tým je totiž tři kola před koncem předposlední.

TJ Sokol Mochtín - FK Svéradice 6:1

Poločas: 4:0. Branky: 10. a 62. Žiak, 2. J. Pretzelmayer, 15. Plánička, 22. Šafránek, 60. Smolík – 56. S. Makovec. Rozhodčí: Pressl – Stach, Brůha. ŽK: 4:1 (43. Plánička, 44. Dolejš, 81. a 85. Smolík – 18. Juhaňák). ČK: 1:0 (85. Smolík). Diváci: 100. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Lysek, Dolejš, Blažek, Bejvl, Žiak, Čeleda (70. Gajdušek), Smolík, Plánička (46. Osvald), J. Pretzelmayer (77. M. Prokop), Šafránek. Trenér: Jiří Dolejš. FK Svéradice: K. Soukup – Nesveda, Juhaňák, S. Makovec, Kába, Vachuška, Vonášek, Prokopius (85. P. Lukeš), Hájek, Brůha, Netušil (64. Baudyš). Trenér: Marcel Voříšek.

