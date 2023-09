V pátém kole béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje padlo v sedmi zápasech neuvěřitelných třiačtyřicet branek. A hned devět z nich obstarali fotbalisté Horažďovic, kteří na domácím stadionu přivítali Svéradice.

Fotbalisté FK Horažďovice (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) deklasovali na domácím hřišti neškodné Svéradice vysoko 9:1. | Foto: David Koranda

Hosté na rozjetý vlak domácí značky od samého úvodu nestačili, a nakonec si i díky dvěma vlastním gólům domů odvezl drtivý debakl 1:9. Horažďovice se po čtvrté výhře v sezoně udržely v čele tabulky, naopak svéradičtí fotbalisté jsou se ziskem pouhých dvou bodů na poslední pozici.

„I když derby nikdy nemá favorita, určitě jsme doma favoritem byli a chtěl jsem to dokázat i na hřišti. Od začátku zápasu jsme byli aktivnější a rovněž střelecky potentní, takže se utkání pro nás od samého začátku vyvíjelo příznivě. Ve 24. minutě to bylo už 4:0 a zápas byl rozhodnutý. Konečné skóre 9:1 je pro Svéradice kruté, ale plně odpovídá tomu, co se dělo na hřišti,“ napsal v hodnocení zápasu pro klubový instagram trenér Horažďovic Michal Šedivý.

FK Horažďovice – FK Svéradice 9:1

Poločas: 4:1. Branky: 2., 9. a 62. Jan Boček, 65. a 75. Karásek, 22. Kába vlastní, 24. Šabek, 56. Červený vlastní, 87. Faltys – 26. Klas. Rozhodčí: Šimek – Fillinger, Buchtelík. ŽK: 0:1 (53. Červený). Diváci: 100. FK Horažďovice: Petržílka – Boček, Jůda, Klečka, Mlnařík (46. Kodýdek), Rojt (46. Marc), Urban (67. Fuščič), Jakub Boček, Faltys, Šabek (65. Karásek), Šedivý (65. Šašek). Trenéři: Michal Šedivý, Jiří Pavlík. FK Svéradice: M. Soukup – Mičkal (67. Šuhajda), Klas (54. Pánek), Doležal, Červený, Brůha, Prokopius, Vachuška, S. Makovec, Beránek (46. Lávička), Kába. Trenér: Petr Plass.

Luby na domácím hřišti zdolaly Slovan, rozhodla poslední rána kapitána