Trenér SK Horní Bříza Aleš Zach.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Po změně stran se ale přece jen už ukázala kvalita jeho výběru. „Dali jsme tři branky, ale neproměnili ještě penaltu ani další gólové šance. Kdybychom byli v ofenzivě více přesní, mohlo utkání skončit vyšším rozdílem. Hráče ale musím pochválit za nasazení a bojovnost,“ doplnil k zápasu hlavní kouč Horní Břízy.

Toho stejně jako na podzim trápí velmi úzký kádr. Navíc stále nemá jasno o blízké budoucnosti mladého útočníka Leonida Gavrylovského, který na podzim hostoval právě na severu Plzeňska, ale aktuálně v přípravě bojuje o místo v kádru divizního Petřína, jemuž patří.

Trenér Zach, ačkoliv problémovému fotbalistovi přeje to nejlepší, by byl rád, kdyby i jarní část sezony Gavrylovskyy strávil v hornobřízském dresu.

„Na podzim dal v patnácti zápasech čtrnáct gólů, ale není to jenom o nich. On je výborný fotbalista, který si umí pokrýt balon, rozdávat přihrávky a být tím rozdílovým hráčem. V mých očích je Leonid určitě nejlepší hráč v krajském přeboru, jen kdyby si to srovnal v hlavě,“ tvrdí čtyřiačtyřicetiletý Aleš Zach s tím, že o svou podzimní hvězdu má i teď pořád velký zájem.

„Každé dva týdny si s Vodrem (trenérem Petřína Radkem Vodrážkou) voláme a bavíme se, jak na tom Leo je. Kdyby měl z Petřína zase odejít, ale do vyšší soutěže, budu to brát, ale kdyby měl jít hrát krajský přebor nebo nižší soutěž a nevrátil se zpátky k nám, byl bych zklamaný,“ říká Zach, ovšem záhy dodává, že to zřejmě nehrozí. „Slíbil mi, že kdyby mu nevyšla divize nebo vyšší soutěž (Gavrylovskyy byl mimochodem na zkoušce i ve třetiligovém Králově Dvoře), vrátí se právě k nám,“ prozradil temperamentní trenér Horní Břízy.

Fotbalista Leonid Gavrylovskyy (na snímku hráč v zeleném dresu vzadu).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jedno je jisté: další utkání, které sedmý tým podzimní části nejvyššího přeboru Plzeňského kraje sehraje v sobotu od 14 hodin doma proti FK Žákava, bude určitě bez šutéra původem z rozlohově druhého největšího státu Evropy.

