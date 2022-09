Vítězný hattrick na domácím pažitu. Chanovice skolily v okresním derby Bolešiny

„Protože jsme chtěli hrát od začátku aktivně, Svéradice uběhat na našem velkém hřišti, ale opak byl pravdou. Do zápasu jsme totiž bohužel vstoupili vlažně, nedostupovali jsme protihráče, zkrátka jsme neplnili pokyny, které jsme si řekli," zlobil se horažďovický hrající trenér Michal Šedivý.

Fotbalisté FK Horažďovice (na archivním snímku hráči v modrých dresech) porazili na domácím hřišti Svéradice 4:1. O výhře ale rozhodli až po obrátce.Zdroj: Jan Škrle

„Naopak hosté měli lepší pohyb, přehrávali nás a dali úvodní branku, o kterou jsme si koledovali," posteskl si trenér. Přesto jeho družina dokázala do konce poločasu zásluhou Šabka vyrovnat. „Z ojedinělé akce. Jinak byly Svéradice v první půli lepší, byť jsme se postupem času i my mírně zlepšili," uznal Šedivý.

Pokud chtěli Horažďovičtí v nedělním střetnutí doma uspět, museli po změně stran výrazně přidat. A to se jim povedlo. „V kabině jsem musel trošku zvýšit hlas a do druhé půle nastoupilo mužstvo jako vyměněné. Dalo by se říct, že Svéradice jsme měli na jejich polovině hřiště a vytvářeli si šance, které se nám povedlo třikrát gólově zakončit," pochvaloval si kouč FK Horažďovice 1920 a poznamenal, co dost možná hrálo v obratu výraznou roli.

„V první půli jsme za deštivého počasí hráli proti větru, což nebylo ideální, zatímco ve druhé půli už po větru. Navíc mi přišlo, že hosté do toho dali v první půli všechno, ale ve druhém poločase jim trošku došly síly," tvrdil Michal Šedivý.

K utkání se vyjádřil také svéradický kapitán Martin Heimlich. „V Horažďovicích nám to bohužel vůbec nevyšlo. Domácí nás předčili ve všech směrech a hlavně v proměňování šancí," posteskl si fotbalista. Přitom k utkání svéradičtí borci zajížděli s novým trenérem Miroslavem Mikešem plní očekávání.

„Kromě vstřeleného gólu na 1:0 a asi tří šancí v první půli to bylo z naší strany vše. Domácím se ještě do poločasu podařilo vyrovnat a ve druhém už byli lepší a zaslouženě vyhráli. Nám se opět postupně zranili tři hráči včetně mě, takže jsem zvědavý, kdo v neděli proti Pačejovu vůbec nastoupí," dodal trpce.

Naopak Horažďovice v příštím kole jedou do Chanovic, kde se očekává napínavá bitva dvou týmů, které v posledních třech kolech vyhrály za tři body. „Nikomu se v Chanovicích nehraje dobře, ale už se na tento zápas všichni moc těšíme. Budeme se tam rvát o body," slibuje horažďovický hrající kouč.

FK Horažďovice - FK Svéradice 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 37. a 53. Šabek, 48. J. Boček, 77. Marc - 16. R. Kába. Rozhodčí: Hošek - Stach, Molnár. ŽK: 3:1 (22. Kodýdek, 47. Šedivý, 61. Jůda - 72. Brůha). Diváci: 103. FK Horažďovice: Forman - Šedivý (84. Pavelec), Kodýdek (75. Pivnička), Faltys, Šabek, Rojt, Mlnařík (46. Pavlík), Boček, Šimsa (75. Marc), Janouškovec (84. Karásek), Jůda. Trenéři: Michal Šedivý, Jiří Pavlík. FK Svéradice: K. Soukup (62. Pánek) - Brůha, Beránek, Heimlich (22. Netušil), Machovský, Chládek, Vachuška, S. Makovec, J. Makovec, R. Kába, Bouše (55. Bůžek). Trenér: Miroslav Mikeš.

