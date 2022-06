Svěřenci trenéra Petra Jandy sice letos získali stejně bodů jako Měcholupy, které navíc měly lepší skóre, ale ve prospěch Horažďovic nakonec rozhodla pozitivní bilance ze vzájemných zápasů. Do utkání v Kasejovicích šel přitom Petr Janda s obavami. V minulém kole totiž jeho mužstvo doma vybouchlo s Pačejovem, jemuž po bezkrevném a odevzdaném výkonu podlehlo 2:3.

FOTO: Mochtín si doma vyšlápl na účastníka baráže a vyrovnal klubové maximum

„K zápasu s Pačejovem bych se už ani nechtěl vracet. Bylo to od většiny hráčů naprosto odfláknuté utkání,“ čertil se ještě teď Petr Janda. To souboj v Kasejovicích, to byl v podání jeho družiny naprosto jiný šálek kávy. Už v 10. minutě se prosadil Janouškovec a o sedm minut později zvyšoval na 2:0 stále ještě patnáctiletý Ondřej Šabek. Na jihu Plzeňska se schylovalo k debaklu, který nakonec skutečně přišel. Výhra Horažďovic 7:0 mluví sama za sebe.

Fotbalisté FK Horažďovice (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili Kasejovice 7:0 a díky lepším vzájemným zápasům s TJ Měcholupy slaví bronz.Zdroj: David Koranda

„Byl to z naší strany úplně odlišný výkon než před týdnem. Hráči k zápasu přistoupili zodpovědně a odměnou jim bylo vysoké vítězství,“ radoval se Petr Janda, jenž se záhy ještě ohlédl za celou sezonu. „Po podzimu jsme sice chtěli bojovat o postup, ale určitá pasáž jarní fáze nám nevyšla. Třetí místo je ale i tak skvělé, protože před covidem byl tým na sestup a teď se vrátil na špici tabulky. Určitě máme do budoucna na čem stavět,“ doplnil Janda.

TJ Sokol Kasejovice - FK Horažďovice 0:7

Poločas: 0:4. Poločas: 35. a 55. Jiří Pavlík, 10. Janouškovec, 17. Šabek, 40. Jan Boček, 66. Mlnařík, 77. Jůda. Rozhodčí: Červený – Jedlička, Kramer. ŽK: 0:0. Diváci: 100. TJ Sokol Kasejovice: Petrášek – Mašek, Chára, Panýrek, Pružinec, Novosad, A. Bouda, Čada, Škyrta, I. Bouda, Fiala. Trenér: Aleš Bouda. FK Horažďovice: Forman – Jůda, Jan Boček, Faltys, Marc, Jiří Pavlík, Rojt, Šedivý, Lojík, Janouškovec, Šabek (46. Mlnařík). Trenér: Petr Janda.

