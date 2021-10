/ROZHOVOR, OHLAS/ Na začátku sezony béčkové skupiny krajské I. B třídy fotbalistů to vypadalo, že záloha divizních Přeštic nebude mít letos žádnou konkurenci. Jenže tým z jihu Plzeňska v posledních čtyřech zápasech hned třikrát zaváhal, a toho využily relativně nenápadné Horažďovice, které o víkendu porazily na domácím hřišti Kasejovice 3:0 a ze druhého místa na lídra soutěže ztrácejí jen jediný bod.

Fotbalisté FK Horažďovice (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) porazili v neděli Kasejovice 3:0. Na lídra ztrácejí už pouze bod. | Foto: archiv Deníku

„Nebyl to od nás úplně optimální výkon, což se ve fotbale někdy zkrátka stává, ale cíl, které jsme si před zápasem dali, jsme splnili. První poločas byl trošku horší, přesto jsme se dostali do vedení. Ve druhém dějství jsme se zlepšili a přidali další dvě branky. Kasejovice hrozily především po našich chybách, naopak my po změně stran měli spoustu příležitostí, které jsme bohužel neproměnili,“ líčil hlavní trenér horažďovického mužstva Petr Janda.