Pandemie koronaviru sice sezonu amatérských soutěží předčasně ukončila, nicméně Deník se s tím nehodlal jen tak smířit. Fotbalový ročník 2019/2020 v krajském přeboru jsme se tak rozhodli dohrát. I když netradičně…

O co vlastně jde? Šestnáct týmů, které letos bojovaly mezi krajskou elitou, jsme rozhodili do dvou skupin po osmi. Ptáte se, jak jsme přišli na výběr jednotlivých osmiček? Vlastně náhodně. Aktéři prvních čtyř zápasů úvodního kola letošní sezony, jak jsou uvedeni na stránkách fotbal.cz, byli přiřazeni do skupiny A, zbylé týmy do skupiny B.

Vy, naši milí čtenáři, teď můžete hlasovat, kdo má nejvíce fanoušků, kterému klubu fandíte, anebo ke komu chováte největší sympatie. Je úplně jedno, jak přesně otázku formulujeme. Do velkého finále postoupí z každé skupiny čtyři nejlepší týmy, které získaly nejvíce hlasů a následně budou bojovat o titul nejoblíbenějšího klubu krajského přeboru.

Fotbalové Nýrsko bylo nalosováno do skupiny B, kde válčí s Tlumačovem, Lhotou, Rapidem Plzeň, Vejprnicemi, Bolevcem, Holýšovem a Meclovem. Druhou skupinu tvoří Nepomuk, Domažlice B, Chotíkov, Černice, Zruč, Staňkov, Stříbro, Horní Bříza.

Kdo má tedy nejvěrnější a také nejorganizovanější fanoušky? Hlasovat můžete do 10. května do 12 hodin. Pak vzplane finálový boj, kde půjde o všechno.

HLASOVAT MŮŽETE V ODKAZECH NÍŽE