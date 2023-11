O jedinou branku superšlágru celého podzimu se postaral v 65. minutě zkušený záložník Horažďovic Tomáš Jůda, který svému týmu zajistil nejen tři body, ale i titul krále podzimu. „Do Švihova jsme jeli s respektem. Švihov má kvalitní mladý tým, ale přesto jsme si věřili na vítězství. Utkání bylo celkově asi vyrovnané, ale myslím, že druhý poločas jsme měli více šancí na vstřelení branky než soupeř," uvedl horažďovický hrdina. „Škoda, že jsme se potkali až v posledním kole, kdy terén byl už hodně špatný. Jinak by to byl určitě z obou stran lepší zápas. Takhle rozhodla asi naše fyzická připravenost," dodal.

K utkání se vyjádřil také švihovský trenér Adam Popelka. „Za mě vyrovnané utkání, ve které jsme v první polovině byli lepší my, po změně stran zase soupeř. Říkali jsme si, že to bude o jednom gólu, a to se nakonec i potvrdilo. Bohužel ho dali hosté, kteří si tak odvezli tři body. Ovšem neřekl bych, že vyhrál lepší tým, ale spíš ten šťastnější," měl jasno trenér Švihova s tím, že spravedlivějším vyústěním dění na hřišti by byla remíza. Švihov se po porážce a výhře Měcholup propadl v tabulce na třetí příčku. „Ale klukům musím poděkovat za to, jak celý podzim odmakali. Sice nám nevyšel závěr, ale skončili jsme třetí, což je nad moje očekávání," svěřil se Adam Popelka. „Přes zimu poctivě potrénujeme a na jaře budeme chtít Horažďovice i Měcholupy ještě prohnat," dodal kouč.

FC Švihov - FK Horažďovice 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 65. Jůda. Rozhodčí: Rubáš - Nesvadba, Zavadil. ŽK: 1:1 (68. Štenlg - 59. Šabek). Diváci: 150. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Toman, T. Daněk, J. Sláma (80. M. Petelík), V. Petelík, Polívka (85. Ryba), M. Daněk, Pham (60. Baxa), Brož, Marek, Štengl. Trenér: Adam Popelka. Sestava FK Horažďovice: Petržílka - Pavlík, Šašek, Klečka, Jakub Boček, Faltys, Jůda, Rojt, Jan Boček, Michal Šedivý, Šabek (70. Marc). Trenéři: Michal Šedivý, Jiří Pavlík.

