„Abych řekl pravdu, vůbec jsem s tím nepočítal, moc se mi do fotbalu zpátky nechtělo, ale po náhlém konci Karla Mareše mě oslovil prezident klubu a my se nakonec domluvili prozatím na roční spolupráci," řekl Deníku Jiří Brabec starší, který se tak po třech letech vrací do Hrádku, kde působí i jeho stejnojmenný syn. „Ten z toho asi není moc nadšený, protože jsem na něj přísnější než na ostatní," pousmál se staronový kouč Svatoboru, který v již uplynulé sezoně skončil v béčkové skupině krajské I. B třídy na solidním třetím místě.