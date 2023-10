/KRAJSKÝ FOTBAL/ Sedmé vítězství v řadě si na svoje konto o víkendu připsali fotbalisté Švihova, kteří v sobotním utkání 8. kola béčkové skupiny I. B třídy Plzeňského kraje zvítězili na půdě nepříjemně hrající Losiné jednoznačně 6:1 a upevnili si pozici lídra celé soutěže. Švihov, který je v soutěži nováčkem, o svém dalším tříbodovém úspěchu rozhodl už v prvním poločase, který vyhrál o čtyři góly.

Fotbalisté Švihova (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v 8. kole krajské I. B třídy domácí Losinou vysoko 6:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Střelecky se dařilo především kanonýrovi Michalu Tomanovi, jenž se blýskl hattrickem. Dvě branky vstřelil i Michal Marek, o zbývající trefu se postaral mladíček Miroslav Polívka, který zaznamenal šestou branku v sezoně.

„Opět jsme měli dobrý vstup do utkání, brzy jsme vedli 2:0 a do konce poločasu přidali další dva góly, i když jsme spoustu šancí ještě zahodili. Zápas byl po prvním poločase de facto rozhodnutý. Jsem rád za konečný výsledek i za to, že jsem pak mohl prostřídat sestavu. Šanci na posledních deset minut dostal i patnáctiletý brankář z dorostu," poznamenal trenér Švihova Adam Popelka.

„Vyhráli jsme sedmé utkání v řadě, což jsem nečekal, ale strašně si toho vážím. Je vidět, že nám to sedlo, jsme v laufu, ale musíme pokračovat i nadále, soutěž je ještě dost dlouhá," upozornil čtyřiatřicetiletý kouč.

Trenér Adam Popelka.Zdroj: Jindřich Schovanec

Švihov po osmi odehraných kolech vede prostřední skupinu nejnižší krajské soutěže o čtyři body před druhými Horažďovicemi a o šest bodů před třetími Blovicemi. V dalším zápase (v neděli) se svěřenci trenéra Adama Popelky představí od 16 hodin doma proti Svéradicím, které o víkendu sice překvapily, když skolily favorizované Blovice (4:2), ale jsou i nadále poslední.

TJ Sokol Losiná – FC Švihov 1:6

Poločas: 0:4. Branky: 81. Hrach – 3., 55. a 80. Toman, 5. a 32. Marek, 39. Polívka. Rozhodčí: Šlauf – Schneider, Slabý. ŽK: 1:1 (50. Tic – 15. Brož). Diváci: 91. TJ Sokol Losiná: M. Albl – Pešek (85. Spörl), Tobrman, Votípka, Matulka (80. L. Šindelář), Bajer (37. Hrach), Tančouz, Tic, Pech, M. Šindelář, Gavora. Trenér: Rudolf Spörl. FC Švihov: R. Sláma (80. Ptáček) – Toman, T. Daněk, J. Sláma, Polívka (65. Cibulka), Moláček (65. M. Petelík), Baxa (75. Pham), M. Daněk, Brož, Marek, Štengl. Trenér: Adam Popelka.

