Přitom začátek zápasu měli lepší hosté, kteří se letos ve druhé nejvyšší krajské soutěže trápí. Alespoň tedy, co se týče branek. Poté, co tutovku Šafránka zneškodnil hostující brankář Ryba, se prosadil osmadvacetiletý kapitán Hrádku Antonín Štěpán, který se trefil zblízka po rohovém kopu.

Fotbalisté Mochtína (na archivním snímku hráči v červených dresech) zdolali v nervózním derby hosty z Hrádku 3:2.Zdroj: Jana Moulisová

I když se Mochtínu herně příliš nedařilo, dokázal si vytvořit velké množství šancí. Jenže hrádecký Ryba měl svůj den a mezi třemi tyčemi doslova čaroval. Těsně před pauzou byl ale vyloučen jeho spoluhráč Kutil, a toho domácí borci dokonale využili. V nastaveném čase první půle totiž vyrovnal Osvald.

Po přestávce měli domácí svěřenci hrající trenéra Jiřího Dolejše navrch a odměna v podobě gólu na sebe nenechala dlouho čekat. V 52. minutě se prosadil Pretzelmayer, a pak také výstavně Čeleda.

Hosté v 68. minutě zásluhou druhé branky kapitána Štěpána sice snížili, ale na víc se již nezmohli. A to ještě po dohrávali zápas v devíti lidech, když sudí Kulhánek ocenil červenou kartu brutální počínání Pojara.

„Nebyli jsme kompletní, takže nám museli vypomoci někteří kluci z béčka. Jinak to byl klasický zápas s Hrádkem, ve kterém hosté hráli velice tvrdě. Sice jsme prohrávali, ale důležité bylo, že se nám po zbytečném vyloučení hostujícího hráče podařilo ještě před pauzou vyrovnat,“ řekl trenér Jiří Dolejš.

Fotbalisté Mochtína (na archivním snímku hráči v červených dresech) zdolali v nervózním derby hosty z Hrádku 3:2.Zdroj: Jana Moulisová

„Ve druhém poločase jsme přidali další dvě branky. Obzvlášť ta v podání Jirky Čeledy, který se krásně trefil z přímého kopu ze třiceti metrů, stála za to. Hrádek pak ještě snížil, takže závěr byl nervózní. Z toho plynulo i další vyloučení hostujícího fotbalisty, jenž předvedl brutální zákrok, který do fotbalu nepatří. Jsme rádi za tři body i za to, že se nám nikdo nezranil,“ dodal trpce kouč.

TJ Sokol Mochtín - Svatobor Hrádek 3:2

Poločas: 1:1. Branky: 45. Osvald, 52. Pretzelmayer, 60. Čeleda – 5. a 68. Štěpán. Rozhodčí: Kulhánek – Petrželková, Slabý. ŽK: 3:2. ČK: 45. Kutil, 82. Pojar (oba Hrádek). Diváci: 125. TJ Sokol Mochtín: Blahník – Lysek, Dolejš, Žiak, Pretzelmayer, Čeleda, Velek, Gajdušek, Šafránek, Smolík, Osvald. Trenér: Jiří Dolejš. Svatobor Hrádek: V. Ryba – Gajdečka, Slopovský, Sekyra, Šoural, Kolář, S. Ryba, Kutil, Pojar, Štěpán, Kojzár. Trenér: Karel Mareš.