Prohra, potom jen remíza. Novou sezonu zkrátka nezačali tak, jak by si představovali. Fotbalisté TJ Sušice ale ve třetím kole nového ročníku I. A třídy Plzeňského kraje konečně zabrali a přivezli z tuze horké půdy chlumčanské Keramiky cenné tři body. Sušičané na jihu Plzeňska zvítězili vysoko 5:1 a z chvostu tabulky poskočili na průběžné osmé místo.

Vítězné oslavy fotbalistů TJ Sušice. | Video: TJ SUŠICE fotbal

Jedním z hrdinů utkání se stal 24letý fotbalista Lukáš Hájek, jenž dal dvě branky. Ta druhá z padesáté minuty se navíc ukázalo být jako vítězná. „Chtěl bych poděkovat všem klukům, kteří na hřišti v Chlumčanech nechali všechno. Táhli jsme za jeden provaz jako tým, i proto jsme uspěli,“ ocenil Lukáš Hájek.

„Do Chlumčan jsme jeli s tím, že už musíme za každou cenu urvat tři body, ale se vším respektem k soupeři,“ poukázal sušický fotbalista na to, že Chlumčany měly po úvodních dvou kolech nové sezony plný počet bodů a šest vstřelených branek. „Měli jsme motivaci. Chtěli jsme být první, kdo je porazí,“ prozradil Lukáš Hájek. „Začátek soutěže nám moc nevyšel, takže jsme rozhodně nechtěli, aby nám soupeři z čela tabulky ještě víc utekli,“ poznamenal.

Lukáš Hájek, TJ Sušice.Zdroj: David Koranda

Sušice se v Chlumčanech ujala vedení ve 31. minutě, ale domácí stačili ještě do konce prvního poločasu vyrovnat. Pět minut po změně stran ovšem přišla první gólová chvíle Lukáše Hájka, jenž překonal domácího gólmana Michala Hůlu a odstartoval brankový uragán jeho mužstva. Sušice nakonec Keramiku rozbila poměrem 5:1, přičemž účet utkání uzavřel svým druhým zásahem právě Hájek.

Přestože konečný výsledek hovoří jasnou řečí, obraz hry tak jasný nebyl. Alespoň podle Hájka. „Chlumčany? Nepříjemný soupeř. Zatím asi nejfotbalovější, kterého jsme letos potkali,“ podotkl. „Ale právě asi to, že Chlumčany chtěly hrát stejně jako my fotbal, nám asi sedlo víc, než kdybychom museli bušit do zalezlé obrany. Protože my hrajeme fotbal a soupeř většinou využívá našich chyb,“ řekl fotbalista TJ Sušice. To se však tentokrát nedělo. „Musím říct, že směrem dozadu jsme podali velmi dobrý výkon, a také v ofenzivě jsme byli konečně více efektivní,“ těšilo muže se sedmičkou na dresu.

„Celkově můžeme být s naší hrou spokojení. Řekl bych, že jsme byli o trošku lepším týmem. Nejspíš rozhodla naše lepší fyzická připravenost, hráči Chlumčan kondičně odcházeli už v první půli. Sami se nás po zápase ptali, jestli nechceme přihlásit vytrvalostní ligu,“ pousmál se Lukáš Hájek, který si ale moc dobře uvědomuje, že jedna vlaštovka jaro nedělá. „Musíme na to navázat," velí.

Zdroj: TJ SUŠICE fotbal

Ale v příštím kole čeká Hájka a spol. další velmi náročná zkouška. Šumavané totiž v neděli od 17 hodin doma přivítají rozjetý Horšovský Týn, aktuálního a doposud neporaženého lídra soutěže s výborným útokem a kvalitně fungující obranou. Pokud ale Sušičtí zopakují víkendový výkon z Chlumčan, určitě mají šanci uspět i proti silnému Dynamu. Všechno se ale ukáže až na hřišti…

I. A třída, 3. kolo: TJ Keramika Chlumčany – TJ Sušice 1:5

Poločas: 42. Němeček – 50. a 90. Hájek, 31. Míčka, 64. Klíma, 79. Š. Krůs. Rozhodčí: Šlauf – Přibyl, Rada. ŽK: 0:1 (76. Míčka). Diváci: 221. Sestava TJ Keramika Chlumčany: Hůla – Štolle, Havlík, Milota, Kulhánek (22. T. Hrdlička, 84. Fiala), J. Hrdlička, Šimána, Němeček, Vojáček, Nohava (63. Tomášek), Potočník. Trenér: Bohumil Havel. Sestava TJ Sušice: Těžký – Pivetz, Marek (73. Pechek), Kodýdek, Vystrčil, Štěch, Hájek, Kysilka (67. Patrik Hubáček), Král, Klíma (76. Š. Krůs), Míčka. Trenér: Pavel Hrubec.

