„Byl to takový klasický záchranářský souboj," poznamenal na úvod hodnocení zápasu pro Deníku Václav Simbartl, bolešinský gólman a jeden z pozdějších hrdinů domácího celku. Ten si posteskl, že tým nemohl využít služeb Jiřího Pitla a stoprocentně fit nebyl ani kapitán Radek Farný. „V prvním poločase to bylo na naší hře ve středu zálohy hodně znát. A to se ještě při rozvičce bohužel zranil Zdeněk Rückl," pokrčil rameny zkušený gólman.