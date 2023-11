Na rozdíl od Michaela Krmenčíka, který před dvěma lety vsítil gól v dresu pražské Slavie proti Plzni, kde působil, a na hřišti pak vyváděl jako potrefená srnka , svou trefu ale neslavil. „Svou branku jsem neslavil, protože mám úctu ke svému bývalému klubu, fanouškům a klukům. V Bolešinech jsem přece jen strávil krásné čtyři roky. Nebylo by to ode mě hezké, takže jsem zvedl ruce na znamení toho, že se omlouvám,“ svěřil se rychlonohý útočník.

Pro něj byl duel v Bolešinech pikantní i z jiného důvodu. A sice proto, že za soupeře nastoupil jeho starší bratr Jiří. „Proti bráchovi se mi vždycky hraje těžce. Nikdy nevím, co si na mě připraví za kličku. Většinou to zkouší mezi nohy, ale já teď vyčkával, co vymyslí,“ culí se Jakub Pitel. „Je to šikovný hokejista a fotbalista,“ říká na adresu svého bratra, který hraje i hokej za HC Klatovy.

I. B třída, skupina B, 10. kolo: SK Bolešiny - SK Klatovy 1898 1:5.Zdroj: Jindřich Schovanec

Proti svému bývalému klubu se mu ale jinak hrálo celkem dobře. „Ale jo, i když je pravda, že na mě trošku dolehlo to, že jsem ještě nedávno stál na druhé straně. Všechny jsem moc rád viděl, byť to pro mě nebylo jednoduché, protože kluci se na mě dobře připravili, byli u mě a celý zápas mi to znepříjemňovali,“ vykládá Jakub Pitel, který vítězství svých Klatov považuje za zasloužené.

„Ale kdyby domácí proměnili v úvodu dvě velké šance, tak by zápas vypadal nejspíš úplně jinak. Bolešiny mají bojovný tým, což potvrzovaly až od konce. Chtěly dát gól, a to se jim v závěru také povedlo,“ poukázal Jakub Pitel na to, že jeho tým inkasoval z kopačky Roháče až v 90. minutě. „Chtěl bych klukům z Bolešin popřát hodně štěstí do dalších zápasů ve zbytku sezony, hodně síly a přeji si, aby trápili soupeře tak jako nás v úvodu nedělního utkání,“ dodal Pitel.

